Phụ kiện nghìn USD của Song Hye Kyo

Ngoài cảnh 19+ ngay tập một, bộ phim Now, We Are Breaking Up cũng gây chú ý với gu thời trang sang trọng của Song Hye Kyo, Soompi nhận định. Vào vai Ha Young Eun - nhà thiết kế thời trang của một thương hiệu nội địa, cô xuất hiện trong những bộ đồ trung tính, thể hiện nét thanh lịch, trưởng thành. Ảnh: kbizoom.