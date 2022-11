Phụ kiện lông được săn đón trước thềm mùa đông

Thời kỳ hoàng kim của lông dự đoán sẽ trở lại mạnh mẽ trong mùa lạnh. Guốc, găng tay hay túi xách với chất liệu này trở thành tâm điểm trên mọi đường băng.

Những món đồ lông thú được tân trang để trở lại đường đua xu hướng. Ảnh: Leonie Hanne.

Mùa lạnh đánh dấu sự trở lại của boots cao tới đầu gối, váy len, áo khoác da... Song các nhà mốt luôn có công thức làm mới những món đồ lặp đi lặp lại này bằng cách kết hợp với xu hướng có niên đại trước đó.

Năm nay, các nhà mốt hàng đầu đã gọi tên phụ kiện lông. Phong cách từng càn quét “mặt trận” thời trang vào những năm 1960, được nhà thiết kế đại tài Karl Lagerfield gọi vui với thuật ngữ “fun fur” khi làm việc tại Fendi.

Trào lưu được lan rộng hơn trong những năm 1990, đánh dấu sự thay đổi lớn nhờ công nghệ có thể tạo ra lông giả, làm cho chất liệu trở nên thân thiện với động vật, đồng thời giá thành cũng rẻ hơn.

Một lần nữa, chúng ta có thể chứng kiến phụ kiện lông hiện diện trên đường đua xu hướng trong các bộ sưu tập thu-đông 2022. Từ nhà thiết kế Kim Jones của Fendi đến bà hoàng Donatella của Versace, họ mang lại một cơn gió mới khiến bất cứ tín đồ khó tính nào cũng phải trầm trồ.

Theo Who What Where, dưới đây là 3 phụ kiện lông bạn không nên bỏ lỡ trong mùa lạnh này:









Nhà mốt Fendi trình làng những chiếc túi lông xù nhiều màu sắc. Ảnh: Carlo Scarpato.

Túi lông

Túi lông từng làm mưa làm gió ở niên đại trước, nay đã được các nhà mốt tân trang để trình làng trên đường đua xu hướng.

Những chiếc túi lông xù trở thành tâm điểm trên các sàn diễn với diện mạo bóng bẩy, mới lạ hơn so với phiên bản từ thập niên 90 của chúng.

Với kiểu dáng hiện đại, màu sắc rực rỡ cùng chất liệu cao cấp là những gì mà Fendi, Jacquemus, Off-White hay Loewe hướng đến.

Đây sẽ là một món đồ thú vị trong tủ đồ thu-đông năm nay.





Đôi giày lông đỏ nổi bật từ nhà mốt Bottega Venetta khiến giới mộ điệu thích thú. Ảnh: Alessandro Lucioni.

Giày lông

Năm nay, các nhà mốt đã thổi một làn gió mới tới những đôi sneakers, sandals, thậm chí là guốc bằng việc kết hợp với lông.

Từ đôi giày lông màu đỏ của nhà mốt Bottega Venetta, giày lót đế bằng lông xù của thương hiệu Yuhan Wang, sandals trần lông của Dion Lee cho đến những đôi cao gót lông xù độc đáo của thương hiệu ACNE Studios.

Có thể nói rằng, năm 2022 là năm gặp gỡ nhiều sự sáng tạo nổi bật từ lông trên đôi chân nhất từ trước tới nay.





Sự kết hợp mới lạ giữa lông và găng tay của thương hiệu Dion Lee. Ảnh: Daniele Oberrauch.

Trang sức

Năm nay, các nhà thiết kế đã không bỏ sót bất kỳ sự kết hợp phụ kiện nào với lông.

Bạn không chỉ thấy túi hay giày lông được xuất hiện lộng lẫy trên các đường băng thu-đông 2022, mọi thứ từ mũ, găng tay, thắt lưng đều được các nhà mốt trình làng với sự sáng tạo mới lạ và độc đáo.

Chiếc găng tay chần lông cá tính đến từ thương hiệu Dion Lee, áo khoác xuyên thấu với điểm nhấn khăn choàng cổ lông xù to bản của Miu Miu hay mũ lông trendy được phối màu sắc nổi bật từ 16Arlington.