Phụ huynh xúc động khi con giành học bổng chính phủ New Zealand

Tự hào và tin tưởng, hội phụ huynh Việt lên kế hoạch đồng hành cùng con viết tiếp các cột mốc mới cho hành trình tri thức từ bước đệm học bổng chính phủ New Zealand bậc trung học.

Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand - ENZ) vừa công bố kết quả Học bổng Chính phủ New Zealand bậc Trung học (NZSS) 2023, vinh danh 15 học sinh Việt Nam xuất sắc. Học bổng mở ra cơ hội để các bạn học tập tại New Zealand - quốc gia đứng đầu khối các nước nói tiếng Anh về chỉ số giáo dục cho tương lai.

Có mặt tại lễ tổng kết và vinh danh, các học sinh và cha mẹ không giấu được cảm xúc, niềm tự hào. Không chỉ học sinh mới trải qua khoảng thời gian hồi hộp khi ứng tuyển học bổng du học, chính các phụ huynh cũng có hành trình đầy cảm xúc khi chứng kiến những đứa trẻ từng bước trưởng thành, chinh phục thành công học bổng chính phủ danh giá và sẵn sàng hành trang ở một quốc gia mới.

"Vì con xứng đáng"

Chị Trúc Nguyễn - mẹ của em Tăng Mẫn Nhi, một trong 15 học sinh đạt học bổng NZSS năm nay - chia sẻ: “Tìm kiếm môi trường giáo dục phát triển bền vững an toàn, để con phát huy năng lực trở thành công dân toàn cầu là điều không chỉ tôi các gia đình đều mong muốn. Với tôi, New Zealand là quốc gia đáp ứng các tiêu chí này. Ban đầu, gia đình cũng có chút ngần ngại vì con mới lớp 9, sợ con khó thích nghi với môi trường xa nhà. Song nhìn thấy con chủ động và tâm huyết với cơ hội du học, tôi tin tưởng và ủng hộ sự lựa chọn của con”.

Chia sẻ này cũng là tâm tư chung của các phụ huynh có mặt tại buổi lễ. Hơn bất kỳ ai, chị Trúc là người luôn đồng hành cùng Mẫn Nhi từ lúc chuẩn bị cho đơn xin học bổng. Luôn sát cánh và hỗ trợ con, chị hiểu được những lo lắng “rất học trò” của con, nhưng đồng thời cũng bất ngờ vì thấy con chủ động, có trách nhiệm với ước mơ du học. “Khi nhận được học bổng, cảm xúc của cả nhà như vỡ òa. Tôi cũng đã chủ động tìm hiểu về giáo dục New Zealand và tham gia các hội thảo du học để luôn bên con trong khoảng thời gian du học sắp tới”, chị cho biết thêm.

Chị Trúc và Mẫn Nhi tại buổi lễ tổng kết và vinh danh.

“Cả nhà tin tưởng con"

Cho con du học sớm là vấn đề được nhiều phụ huynh quan tâm. Đồng cảm với những lắng lo của bậc làm cha mẹ, chị Phan Hoàng Hoa - một phụ huynh có con du học New Zealand từ năm 14 tuổi - đã mang đến lễ trao giải những bí quyết để hội phụ huynh Việt chăm sóc con từ xa. Trong đó, chị gợi ý cha mẹ và con nên thống nhất những giá trị chung bằng những từ khóa, chẳng hạn như "thói quen tốt, tính kỷ luật và sự kiên trì" để khi có vấn đề, cả nhà sẽ giải quyết dựa trên các giá trị đã giao ước.

Bên cạnh đó, chị cũng chia sẻ để rèn luyện tính tự lập cho con khi xa nhà, cha mẹ nên chủ động kể chuyện cho con nghe, tôn trọng mọi cảm xúc từ vui buồn đến giận dữ của con, cũng như trao quyền để con giải quyết những vấn đề trong khả năng. Như vậy, con sẽ có khả năng thích nghi tốt khi ở một mình, bước ra khỏi chiếc kén bảo bọc của gia đình.

Chị Phan Hoàng Hoa và anh Trần Tấn Dũng chia sẻ làm thế nào để đồng hành cùng con trên hành trình du học New Zealand.

Còn với anh Trần Tuấn Dũng - phụ huynh của em Gia Huy (đạt học bổng NZSS 2019) - tin tưởng và ủng hộ là điều quan trọng nhất cho các bậc cha mẹ có con du học sớm. Với anh, đây là kim chỉ nam để con mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn, đồng thời là phương pháp gắn kết để dù xa mặt cũng “không cách lòng".

"Giáo dục New Zealand cho con môi trường được là chính mình"

Chia sẻ lý do lựa chọn New Zealand làm môi trường cho con tiếp tục hành trang học thức, chị Nguyễn Thị Thủy - phụ huynh của em Thủy Trúc - cho biết giữa muôn vàn lựa chọn du học, New Zealand là nơi có môi trường cởi mở, đa dạng và tôn trọng màu sắc cùng tiềm năng riêng của mỗi cá nhân. “Hơn tất cả, tôi mong con được hạnh phúc. Với chất lượng giáo dục hàng đầu và tinh thần tôn trọng mỗi cá nhân, tôi tin rằng tại New Zealand, con sẽ được là chính mình”, chị nói.

Các em học sinh nhận giấy chứng nhận học bổng NZSS tại TP.HCM.

Từng trăn trở khi biết con có quyết định du học sớm, song anh Đinh Minh Truyền - phụ huynh học sinh Đinh Minh Thảo - cảm thấy an tâm hơn sau buổi gặp mặt và trao đổi tại lễ trao học bổng NZSS 2023. Anh chia sẻ: “Con đi xa để thành người, thành đạt, thành công và vươn xa hơn nữa. Qua ngày hôm nay, tôi đã có thêm nhiều thông tin hữu ích và sẽ trao đổi thêm với trường học để tiếp tục sát cánh với con. Tôi không lo lắng nhiều khi Minh Thảo quyết định đi du học, vì ngoài gia đình và nhà trường, xã hội và cộng đồng cũng sẽ hỗ trợ con trưởng thành”.

Theo chị Bành Phạm Ngọc Vân - Giám đốc Cơ quan Giáo dục New Zealand tại Việt Nam, du học sinh tại New Zealand được sát cánh bởi “3 tầng hỗ trợ" để có trải nghiệm học tập xứng đáng nhất. Cụ thể, ở cấp độ Chính phủ là các cơ quan phụ trách giáo dục quốc tế. Cấp độ trường học là thầy cô và bộ phận phụ trách học sinh quốc tế để hỗ trợ trong quá trình học tập. Ngoài ra, học sinh cũng sẽ nhận được sự giúp đỡ của bạn bè cùng lớp, cũng như người dân bản địa bởi New Zealand nổi tiếng là quốc gia thân thiện, cởi mở với du học sinh quốc tế.

Hành trình NZSS 2023 đã mở ra cơ hội cho 15 học sinh Việt Nam viết tiếp những trang mới trong nhật ký vươn ra biển lớn. Và tại Việt Nam, hội phụ huynh của các em đã và sẽ luôn tự hào, tin tưởng cũng như sẵn sàng đồng hành cùng con trong hành trình trưởng thành.