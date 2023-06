Phụ huynh vào tận phòng thi xem danh sách trong ngày làm thủ tục thi

Trong khi đó, đăng ký nguyện vọng 1 tại Đại học Luật Hà Nội, Nguyễn My An Na (quận Ba Đình) khá hồi hộp trước kỳ thi sắp tới, dù mới làm thủ tục dự thi. Hôm nay, An Na tự di chuyển đến điểm thi. Tuy nhiên, sáng mai, bố mẹ sẽ đưa em đi thi để tiếp thêm động lực cho nữ sinh.