Phụ huynh lo gì khi con vào đại học?

Chuẩn bị cho con vào đại học, phụ huynh sẽ đối mặt với nỗi lo về học hành, môi trường sống, các mối quan hệ cũng như chuyện di chuyển an toàn của con.

Đỗ đại học là một trong những cột mốc quan trọng, thành quả cho chặng đường đầy nỗ lực của sinh viên. Đóng góp vào đó không thể thiếu công sức của cha mẹ, những người cùng con thức, đi thi và hồi hộp chờ đợi kết quả. Nỗi lo thi cử được giải tỏa cũng là lúc phụ huynh đối mặt với muôn vàn trăn trở khi con bước vào hành trình đại học.

Chuyện học hành, môi trường sống

Không còn những ngày tất bật với bữa ăn vội để kịp buổi học chính, học thêm ôn vào đại học, tân sinh viên sẽ thong thả hơn bởi chưa có nhiều bài tập và quy định giờ giấc thoải mái. Tuy nhiên cũng vì vậy, phụ huynh lo con chưa kịp thiết lập thói quen sắp xếp lịch trình khi không có cha mẹ kề bên nhắc nhở như thời cấp 3.

Bên cạnh đó, truyền thống gia đình Việt thường đề cao sự gắn kết giữa các thành viên. Nhiều phụ huynh sợ khoảng cách địa lý khiến con vơi dần sự quan tâm, chia sẻ, hay những lúc con ốm, gặp chuyện buồn không có người hỏi han, chăm sóc.

Con vào đại học, cha mẹ đối mặt nhiều nỗi lo.

Bên cạnh đó, vào đại học đồng nghĩa với việc sống tự lập, cần chủ động làm quen với bạn bè, điều chỉnh cách cư xử phù hợp. Cha mẹ không khỏi suy nghĩ cách giúp con hòa nhập môi trường mới, nhanh chóng kết nối bạn bè, thầy cô và phát huy khả năng. Trong những nỗi lo muôn thuở ấy còn có loạt câu hỏi: Liệu con có thích nghi được khí hậu, ăn gì, ở đâu... trong môi trường mới.

Thời gian 4 năm đại học của đa phần sinh viên không dài, nhưng cần nhiều khoản chi tiêu hơn trước, tạo thêm nỗi lo tài chính cho cha mẹ. Không đơn giản là tiền học phí, phụ huynh cần đảm bảo đủ tài chính để con thuê nhà, sinh hoạt và chi trả các hoạt động ngoại khóa hay học thêm. Dù hoàn cảnh khó khăn, nhiều gia đình không muốn con vội làm thêm vì chưa đủ quen môi trường và có thể xao lãng việc học.

Chuyện di chuyển

Trên tất cả, cha mẹ luôn muốn con khỏe mạnh, an toàn. Vì vậy, phụ huynh rất quan tâm đến việc di chuyển, nhất là ở nơi đông đúc như các thành phố lớn. Đó cũng là lý do xe máy điện được không ít người chọn cho con để di chuyển đến trường đại học. Loại xe này vận hành êm ái, tốc độ tối đa đảm bảo an toàn, dễ dàng dắt, di chuyển và chủ động tay lái khi lưu thông trên đường.

Đồng thời, xe máy điện giảm gánh nặng tài chính bởi chi phí vận hành ở mức thấp so với nhiều phương tiện khác. Đặc biệt, dòng xe Yadea X5 trang bị ắc quy Graphene có thể di chuyển đến 90 km mỗi lần sạc, tương đương sạc 1 lần/tuần. Việc không phải sạc thường xuyên giúp tân sinh viên tiết kiệm thời gian cũng như không gian, nhất là khi sống trong môi trường tập thể. Tuổi thọ 5 năm, xấp xỉ 1.300 lần sạc của xe, chính sách bảo hành 18 tháng từ hãng cũng góp phần đảm bảo vận hành bền bỉ và không tốn nhiều chi phí cho sửa chữa.

Xe máy điện là lựa chọn phù hợp với tân sinh viên.

Ngoài ra, phụ huynh không phải đắn đo quá nhiều về kiểu dáng, thiết kế xe. Yadea X5 mang vẻ ngoài trẻ trung, năng động với những đường nét khỏe khoắn, thể thao, phù hợp cá tính giới trẻ. Xe có chiều cao phù hợp đa phần người trẻ Việt và nhiều màu sắc để tân sinh viên lựa chọn.

Hành trình cùng con vượt qua từng cột mốc thời sinh viên sẽ luôn kèm theo niềm trăn trở, lo lắng. Phụ huynh có thể hỗ trợ con từ xa, đồng thời giảm nỗi lo bằng cách chọn phương tiện phù hợp, an toàn.