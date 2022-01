Phụ huynh giúp trẻ vượt qua nỗi sợ thất bại

Sợ làm người khác thất vọng: Theo tạp chí You Are Mom, giống lý do thứ nhất, nhiều trẻ lo lắng sự yếu kém của mình có thể làm gia đình buồn, thất vọng. Trẻ sợ rằng chúng có thể không đáp ứng được những kỳ vọng mà người khác mong muốn. Ảnh: Parentology.