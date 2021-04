Phụ huynh bồng con chạy khỏi đám cháy ở chung cư

Lo sợ đám cháy tại tầng 3 chung cư lan nhanh, nhiều phụ huynh hốt hoảng ôm con nhỏ bỏ chạy xuống sảnh.

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại chung cư Tecco Trường Thịnh, đường Võ Thị Sáu, phường Trường Thi, TP Vinh (Nghệ An).

Theo lãnh đạo UBND phường Trường Thi, khoảng 9h50 ngày 14/4, người dân phát hiện tầng 3, tòa 1 chung cư Tecco Trường Thịnh, ở đường Võ Thị Sáu, bốc cháy nên hô hoán.

Căn chung cư nơi xảy ra vụ cháy. Ảnh: P.T.

Lực lượng cảnh sát PCCC, Công an Nghệ An đã điều động 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cảnh sát tiếp cận hiện trường. Lúc này, do căn hộ bốc cháy không có người bên trong nên cảnh sát phải phá cửa, xử lý hỏa hoạn.

Theo ghi nhận, khi cảnh sát tiến hành dập lửa, rất đông phụ huynh bồng con nhỏ chạy từ các tầng xuống sảnh chung cư để thoát nạn.

Sau khoảng 20 phút, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng làm nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi.

Nhiều phụ huynh bồng con chạy thoát thân ra khỏi chung cư cháy. Ảnh: P.T.

"Đám cháy xuất phát từ phòng ngủ của một căn hộ, nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện. Thiệt hại vụ hỏa hoạn đang được thống kê", vị lãnh đạo địa phương thông tin.

Chung cư Tecco Trường Thịnh cao 20 tầng, được bàn giao đưa vào sử dụng vào cuối năm 2017.