Phú Đông Sky Garden - nơi những ngôi nhà hòa với thiên nhiên

Lấy cảm hứng từ những khu vườn trên không xanh mát, thoáng đãng kết hợp chuỗi tiện ích theo tiêu chuẩn resort, Phú Đông Sky Garden mang đến không gian nghỉ dưỡng tại gia thư thái.

Tọa lạc tại Dĩ An (Bình Dương), Phú Đông Sky Garden giáp ranh TP Thủ Đức, kết nối thuận tiện vào trung tâm TP.HCM và các khu vực lân cận khác. Dự án cũng được đầu tư cảnh quan xanh kết hợp thiết kế thoáng đãng, giúp cư dân tương lai có thể hòa mình vào thiên nhiên mỗi ngày.

Một đánh giá của Đại học Chicago (Mỹ) năm 2019 chỉ ra không gian xanh gần trường thúc đẩy nhận thức ở trẻ. Đồng thời, quang cảnh xanh gần nhà giúp trẻ phát triển hành vi tự kiểm soát. Người lớn ở khu vực nhiều không gian xanh lân cận cũng có khả năng hoạt động và sức khoẻ tốt hơn so với người ít tiếp xúc môi trường tự nhiên.

Bên cạnh cải thiện về thể chất, không gian sống thoáng đãng, đón nắng gió tự nhiên còn mang lại cảm giác thư thái, giảm căng thẳng. Điều này càng trở nên quan trọng khi dịch Covid-19 bùng phát, các hoạt động ngoài trời hạn chế và phần lớn người dân ở nhà suốt ngày dài.

“Dù khá đắn đo, tôi cũng mạnh dạn mua một căn hộ cao cấp ở khu vực TP Thủ Đức nhờ hỗ trợ tài chính từ ngân hàng. Khi làn sóng dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tôi càng thấy quyết định của mình đúng đắn bởi có thể hít thở khí trời ở ban công rộng, tập thể dục trong nhà và hưởng tiện ích hiện đại nhờ đơn vị quản lý chuyên nghiệp. Do đó, tôi không gặp nhiều khó khăn để thích nghi với thay đổi theo hướng sống và làm việc tại gia”, Minh Anh (chuyên viên IT, TP.HCM) chia sẻ.

Sau giai đoạn giãn cách, xu hướng dịch chuyển từ nhà phố chật hẹp hay “căn hộ hộp diêm” đến căn nhà được “thở” - nơi vừa đủ rộng rãi, thoáng đãng để đón nguồn năng lượng tự nhiên, vừa tích hợp đầy đủ tiện nghi cho cuộc sống hiện đại - càng được ưa chuộng. Cũng vì vậy, Phú Đông Group lựa chọn phát triển những khu căn hộ nhiều không gian xanh và tiện ích nhằm đáp ứng yêu cầu an cư này.

Theo chủ đầu tư, thiết kế có vai trò rất quan trọng trong việc khơi gợi cảm xúc thư thái và kiến tạo không gian sống chất lượng. Trong danh mục dự án đang phát triển, Phú Đông đều đặt mình vào tâm thế của người sử dụng cuối cùng (khách hàng ở thực), đặc biệt chú trọng cảm nhận cũng như sức khỏe của cư dân, bằng cách xây dựng các căn hộ tối ưu công năng sử dụng, thông thoáng, đảm bảo lưu thông nắng gió tự nhiên.

Sau 2 năm để hoàn chỉnh pháp lý và ý tưởng phát triển, Phú Đông Sky Garden trở thành niềm tự hào của Phú Đông Group khi sở hữu thiết kế hướng đến lợi ích thiết thực cho khách hàng. Cụ thể, 100% căn hộ tại đây đều là căn góc, có ban công và sân phơi riêng, tạo nên ưu thế nổi trội so với thị trường cùng phân khúc. Với thiết kế xẻ rãnh tạo giếng trời, mỗi căn hộ đều có nhiều mặt thoáng như ban công, sân phơi, hệ cửa sổ ở tất cả phòng. Ánh sáng cùng gió trời theo đó len lỏi vào mọi ngách nhỏ, mang đến cảm giác gần gũi, tạo sự hài hoà giữa thiên nhiên và con người.

Phú Đông Group lấy ý tưởng từ khu vườn trên không, nghiên cứu và nâng cấp so với công trình trước đó - thêm diện tích ban công cho Phú Đông Sky Garden, giúp gia chủ có đủ không gian sáng tạo mảng thiên nhiên xanh mát tại chính ngôi nhà của mình. Đồng thời, diện tích căn hộ cũng nâng lên khoảng 70 m2 với căn 2 phòng ngủ để gia đình đông thành viên vẫn sinh hoạt thoải mái. Kết hợp những tầng tiện ích xanh, căn hộ mở ra khoảng không bình yên mỗi khi gia chủ bước về nhà.

Lần đầu tiên, Phú Đông Group tích hợp toàn diện giải pháp công nghệ hiện đại vào tòa nhà, bắt nhịp xu hướng công trình xanh thông minh mà người trẻ yêu thích. Theo đó, hạng mục chiếu sáng tiết kiệm áp dụng cho không gian chung, smarthome tích hợp trong từng căn hộ, hệ thống kiểm soát ra - vào thông minh, bãi đỗ xe ứng dụng công nghệ puzzle parking tự động sắp xếp chỗ còn trống, ứng dụng quản lý vận hành, phủ sóng Wi-Fi,… được kỳ vọng kiến tạo trải nghiệm tiện nghi cho cư dân.

Toạ lạc liền kề đại lộ Phạm Văn Đồng, cách trung tâm quận 1 (TP.HCM) khoảng 12 km với hơn 20 phút di chuyển, Phú Đông Sky Garden không quá xa để hoà vào nhịp sống sôi động và cũng đủ riêng tư biệt lập như “ốc đảo xanh” giữa đô thị. Với hệ tiện ích cao cấp hơn 30 hạng mục trải dài xuyên suốt tầng trệt (Earth Garden), tầng 4 (Aqua Garden), tầng thượng (Sky Garden), nơi đây mang đến không gian nghỉ dưỡng mỗi ngày.

Tất cả tầng tiện ích đều sở hữu hệ cảnh quan xanh mát ngập tràn với khu vườn thiên nhiên, công viên nhiệt đới, hồ bơi… Cũng bởi cách sắp đặt này, từ mọi điểm nhìn, cư dân luôn thấy màu xanh êm dịu của cây, nước và mây trời. Từ đó, những xúc cảm bất tận về không gian sống an yên trong lành giữa trung tâm sôi động được đánh thức.

Earth Garden chào đón cư dân cùng hệ tiện ích giáo dục - thương mại - dịch vụ sầm uất ẩn sau cánh cổng chào sang trọng. Với chuỗi shophouse, siêu thị mini,… nơi đây hứa hẹn đáp ứng đa dạng nhu cầu sinh hoạt, mua sắm của tất cả thành viên trong gia đình. Đặc biệt, trường mầm non được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, ứng dụng chương trình học Montessori giúp phụ huynh giải bài toán tìm nơi vui chơi, học tập và giải trí an toàn, chất lượng cho con.

Nếu Earth Garden là tinh hoa của nhịp sống hiện đại, Aqua Garden tại tầng 4 lại tạo ra không gian sống “chậm và chất” theo phong cách resort miền nhiệt đới. Tại đây, hồ bơi nước ấm vô cực trở thành điểm nhấn mang dấu ấn thương hiệu Phú Đông, dựa trên sự thấu hiểu nhu cầu sử dụng thực tế và thường xuyên của cư dân.

Dù sáng sớm hay buổi tối tan tầm, cư dân đều có thể thoải mái tận hưởng, đắm mình trong làn nước trong mát để tái tạo năng lượng, chăm sóc sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Ứng dụng công nghệ làm nóng bằng máy gia nhiệt, hồ bơi nước ấm vô cực tốt cho sức khỏe, hỗ trợ thư giãn, giảm căng thẳng, tăng lưu thông máu, điều hòa tim mạch, cải thiện chứng mất ngủ hay đau xương khớp… Sẽ không ngạc nhiên nếu hồ bơi nước ấm trở thành tiện ích được cư dân yêu thích nhất khi đi vào vận hành.

Aqua Garden còn tích hợp khu vui chơi trẻ em với hàng chục trò hấp dẫn để trẻ thỏa sức vận động, nâng cao thể chất và trí tuệ. Phòng tập gym được trang bị hiện đại cùng tầm nhìn bao quát khuyến khích lối sống lành mạnh ở cư dân tương lai. Kết hợp khu cà phê thư giãn, Aqua Garden trở thành mảnh ghép xanh trong “ốc đảo” Phú Đông Sky Garden.

Trong khi đó, Sky Garden nâng chuẩn sống lên tầm cao mới với dấu ấn khác biệt giao hòa hệ tiện ích độc đáo và tầm nhìn thoáng đãng trên tầng 27. Các gia đình có thể tận hưởng khoảnh khắc an yên trên những lối dạo bộ ngắm cảnh, khu vực BBQ; tĩnh tâm bên vườn đọc sách, yoga hay nhâm nhi tách cà phê buổi sáng. Từ đây, chỉ cần hướng mắt ra xa, cư dân có thể thu vào tầm mắt TP.HCM - Dĩ An - Thuận An - Biên Hòa.

Với toàn bộ tiện ích và mảng xanh tiêu chuẩn resort, Phú Đông Sky Garden dành tặng cư dân tương lai đặc quyền sống chất lượng trong ngôi nhà được “thở”, thông thoáng trên tầng cao. Dự án mở ra cuộc sống thông minh “một chạm kết nối vạn vật”, tối ưu trải nghiệm. Tất cả đưa Phú Đông Sky Garden trở thành điểm đến an cư đáng mong ước của cộng đồng người trẻ năng động, am tường phong cách sống.