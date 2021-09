Phốt sao kê từ thiện trong phim 'Hương vị tình thân' phần 2

Nghe lời bạn, bà Xuân lập quỹ từ thiện Mùa xuân cho em. Tuy nhiên, trong tập mới nhất của "Hương vị tình thân", bà bị tố lừa đảo.

Trong tập 32 của Hương vị tình thân phần 2 lên sóng tối 10/9, bà Xuân cùng Nguyệt và Hưng thực hoạt các hoạt động từ thiện, chẳng hạn hỏi thăm, tặng quà các hoàn cảnh khó khăn.

Lấy lý do quỹ từ thiện Mùa xuân cho em mới hoạt động, không đủ kinh phí nên Nguyệt, Hưng xúi giục bà Xuân lấy danh sách đối tác trong công ty của chồng. Sau khi có được danh sách, họ dùng danh nghĩa của bà Xuân để kêu gọi các đối tác ủng hộ tiền cho quỹ từ thiện.

Khi hay biết chuyện vợ tham gia cuộc thi sắc đẹp, đồng thời lập quỹ từ thiện, ông Khang nhờ Thy tìm hiểu thông tin. Ông nói với con dâu: “Từ thiện cứ lặng lẽ mà làm, sao phải phô trương như thế”. Ông Khang không tin bà Xuân có thể điều hành một công việc phức tạp như gây quỹ từ thiện.

Và điều ông Khang lo lắng sớm xảy ra. Ở cuối tập 32, khi bà Xuân livestream để công khai số tiền từ thiện, vô số tài khoản bình luận chưa nhận được tiền như bà thông báo. Họ chỉ trích bà Xuân dối trá, lừa đảo, lấy tiền của người khác. Thực tế, vì quá tin tưởng Nguyệt, Hưng nên bà Xuân giao toàn quyền phân bổ quỹ từ thiện cho hai người này mà không hề hay biết bản thân đã bị lợi dụng.

Khi bị chỉ trích, bà Xuân bối rối nói: "Tôi đã chuyển toàn bộ số tiền tôi nhận được. Tôi có bằng chứng và ghi chép đầy đủ, mọi người nhìn đi". Tuy nhiên, bằng chứng bà Xuân đưa ra chỉ là những phần ghi chép tay ra cuốn sổ nhỏ.

Bà Xuân bàng hoàng khi bị tố lừa đảo.

Tập phim về ồn ào từ thiện của bà Xuân lên sóng đúng thời điểm nhiều nghệ sĩ Việt được công chúng yêu cầu sao kê số tiền đã kêu gọi trong đợt lũ ở miền Trung vào cuối năm 2020. Tình tiết bà Xuân ghi tiền từ thiện ra giấy cũng khá tương đồng với cách làm của một số nghệ sĩ Việt trước đó.

Nhiều khán giả cho rằng đây là ý đồ của ê-kíp sản xuất để phản ánh tình hình, đồng thời thêm thắt các chi tiết từ thực tế, giúp phim thêm hấp dẫn. Khi chia sẻ đoạn video ghi lại chi tiết bà Xuân bị tố gian dối, fanpage của VTV cũng đăng kèm bài viết: “Rồi ai cũng phải sao kê thôi”.

“Phim đang nói xoáy vào vấn đề chính của các nghệ sĩ”, “Giữa thời điểm ồn ào về từ thiện, sao kê thì tập phim được chiếu. Nhà sản xuất nghiên cứu chu đáo quá”, “Từ thiện đang là vấn đề gây chú ý ngoài thực tế. Ê-kíp đưa vấn đề này vào phim quá hay, phim càng được chú ý”, khán giả bình luận về phim.

Hương vị tình thân là bộ phim truyền hình được phát sóng lúc 21h từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Phim mua lại bản quyền từ My only one phát cuối năm 2018 của Hàn Quốc. Hương vị tình thân có NSƯT Nguyễn Danh Dũng đảm nhận vai trò đạo diễn với sự tham gia của NSND Công Lý, Phương Oanh, Mạnh Trường.