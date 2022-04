Phóng viên truyền hình bị cáo buộc cưỡng đoạt tài sản

Công an xác định bà Nhi đã ghi hình các trường hợp có dấu hiệu vi phạm về khai thác khoáng sản rồi đe dọa, yêu cầu chi tiền để không báo cáo cơ quan chức năng.

Ngày 20/4, bà Vũ Thị Lệ Nhi (48 tuổi, trú huyện Thanh Trì, Hà Nội) bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố, lệnh bắt giam về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Bà Nhi bị cáo buộc cầm đầu nhóm xưng là phóng viên kênh VTC16, lợi dụng chức năng nghề nghiệp để đến tỉnh Phú Thọ tìm hiểu, ghi hình những trường hợp có dấu hiệu vi phạm về khai thác khoáng sản, san gạt mặt bằng không có giấy phép. Sau đó, nhóm này đe dọa người liên quan, yêu cầu các nạn nhân phải đưa tiền để không gửi hình ảnh cho cơ quan chức năng.

Sau đó, bà Nhi đưa số tài khoản của nhiều người để nạn nhân chuyển tiền rồi mới chuyển tiếp tiền đến tài khoản ngân hàng của bị can. Cơ quan điều tra cho rằng bị can Nhi đã nhận hơn 100 triệu đồng của 2 người ở Phú Thọ.

Bị can Vũ Thị Lệ Nhi. Ảnh: Công an Phú Thọ.

Quá trình điều tra, Công an Phú Thọ làm rõ phạm vi hoạt động của nữ bị can diễn ra ở nhiều địa phương, gây ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan truyền thông. Ngày 15/4, sau khi báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Phú Thọ đã phá chuyên án, có đủ căn cứ xác định hành vi cưỡng đoạt tài sản của bà Vũ Thị Lệ Nhi.

Trao đổi với Zing ngày 20/4, một lãnh đạo VTC16 cho biết bà Vũ Thị Lệ Nhi là cộng tác viên của cơ quan này từ cuối năm 2020, không phải phóng viên chính thức.

Theo vị lãnh đạo, sau khi nhận được thông báo của Công an tỉnh Phú Thọ, nhà đài đã rà soát và xác định kênh không phân công bà Nhi thực hiện các công việc ở Phú Thọ giống như kết luận của cơ quan công an. Bà Nhi cũng không báo cáo cấp trên khi đi làm việc ở địa phương này.

"Ngay sau khi cơ quan điều tra có thông báo về việc bắt giữ người, đơn vị đã chấm dứt hợp đồng cộng tác viên đối với bà Nhi", đại diện kênh VTC16 nói và cho biết ngoài người phụ nữ này, một phóng viên của kênh cũng được công an mời làm việc. Tuy nhiên, sau khi xác minh, phóng viên này đã trở lại cơ quan làm việc bình thường.