Phóng viên Hollywood: 'Phụ nữ ghét Amber Heard vì ganh tỵ nhan sắc'

Sơn Tùng bị phạt 70 triệu đồng và phải tiêu hủy MV

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra quyết định xử phạt Sơn Tùng 70 triệu đồng vì MV "There's No One At All" vi phạm quy định pháp luật.