Phóng viên đi tác nghiệp cùng hai cán bộ huyện vẫn bị hành hung

Báo Nông thôn ngày nay/Dân Việt đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ vụ phóng viên bị hành hung tại Đà Bắc (Hoà Bình).

Theo đó, báo Nông thôn ngày nay/điện tử Dân Việt vừa có công văn hỏa tốc, gửi các cơ quan chức năng của trung ương và tỉnh Hòa Bình, đề nghị nhanh chóng vào cuộc, xác minh làm rõ, bảo vệ các phóng viên (PV) theo đúng luật định.

Công văn nêu, chiều ngày 21/3, đoàn PV báo Nông thôn ngày nay/điện tử Dân Việt có sự phối hợp của Phòng Tài nguyên và Môi trường (TNMT) huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình đã ghi nhận tại một nhà máy giấy đóng tại xã Tú Lý, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình vì nghi ngờ nhà máy này thải trái phép và hoạt động chui.

Phóng viên Báo NTNN/điện tử Dân Việt bị hành hung, khống chế, giật thiết bị tác nghiệp

Tuy nhiên, trong lúc đang tác nghiệp, tại khu vực bể xử lý chất thải của nhà máy, 3 đối tượng tự xưng là Giám đốc và bảo vệ của nhà máy đã lao vào kéo đẩy hung hãn và cản trở không cho nhóm phóng viên quay phim, tác nghiệp. Thậm chí, người tự xưng là giám đốc nhà máy đã dùng những lời lẽ tục tĩu, chửi bới, đe dọa cả nhóm PV và cán bộ phòng TNMT huyện. Đồng thời, cả nhóm đối tượng gồm 3 người đã bẻ tay, vít cổ phóng viên và giật chiếc camera ném đi.

Sau những hành động trên, nhóm đối tượng này còn chỉ đạo đưa một chiếc xe tải, chặn cổng ra vào nhà máy, không cho nhóm PV và 2 cán bộ phòng TNMT ra ngoài, đồng thời liên tục tung ra những lời hăm dọa, chửi bới xúc phạm nhóm PV.

Nhóm PV và 2 cán bộ phòng Tài nguyên Môi trường phải gọi điện thoại cầu cứu công an xã và công an huyện để được giúp đỡ. Sau khoảng 40 phút, lực lượng công an gồm 5 đồng chí đã có mặt, ghi nhận lại hiện trường, xem các bằng chứng là đoạn băng ghi hình phóng viên bị hành hung, cướp giật thiết bị tác nghiệp.

Phóng viên Báo NTNN/điện tử Dân Việt bị hành hung, khống chế, giật thiết bị tác nghiệp.

Báo Nông thôn ngày nay/Dân Việt cho rằng đây là sự việc vi phạm nghiêm trọng Luật Báo chí 2016, đồng thời có dấu hiệu vi phạm Luật hình sự (Tội Cố ý gây thương tích, Điều 134, Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017). Ban Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Báo Điện tử Dân Việt đề nghị các cơ quan liên quan chỉ đạo điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm trước pháp luật các đối tượng đã hành hung xâm hại đến thân thể phóng viên, cản trở quá trình tác nghiệp hợp pháp của nhóm phóng viên cũng như phải bồi thường thiệt hại về trang thiết bị chuyên dụng của Báo Nông thôn Ngày nay/Báo Điện tử Dân Việt.

Chiều 23/3, Hội Nhà báo Việt Nam cũng đã có công văn gửi UBND tỉnh Hòa Bình, Công an tỉnh Hòa Bình đề nghị làm rõ, có biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khỏe nhóm PV Dân Việt bị hành hung tại huyện Đà Bắc (tỉnh Hòa Bình).