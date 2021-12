Phòng vé Hàn Quốc tiếp tục mất khán giả

Lượng khán giả Hàn Quốc tới rạp xem phim liên tục giảm mạnh trong các năm 2020-2021 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Yonhap đưa tin trong năm 2021, rạp chiếu phim Hàn Quốc tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề vì Covid-19. Trong 11 tháng qua, chỉ có 52 triệu lượt khán giả tới rạp thưởng thức phim mới, giảm 7,5 triệu lượt so với năm ngoái. Đáng nói, con số 59,5 triệu lượt khán giả tới rạp trong năm 2020 đã đánh dấu mức giảm 75% so với 226,7 triệu lượt của năm 2019.

Trong năm 2021, có tổng cộng 18 phim Hàn Quốc mới được tung ra rạp. Danh sách đã bao gồm tác phẩm tình cảm, hài A Year-End Medley có Lee Dong Wook và Yoona thủ vai chính sẽ ra rạp vào ngày 29/12. Chùm phim được phân phối bởi sáu hãng phát hành lớn tại Hàn Quốc như CJ, Lotte, Showbox hay Megabox Plus M.

Lượng phim điện ảnh nội địa mới được phát hành tại Hàn Quốc trong năm nay không chênh lệch đáng kể so với mốc 20 tác phẩm của 2020. Tuy nhiên, con số giảm 49% so với 35 tác phẩm Hàn Quốc ra rạp trong năm 2019.

Escape from Mogadishu là bộ phim Hàn Quốc có doanh thu phòng vé cao nhất năm 2021. Tại Lễ trao giải Rồng xanh 2021, tác phẩm ẵm trọn hai giải Phim xuất sắc và Đạo diễn xuất sắc (trao cho nhà làm phim Ryoo Seung Wan). Ảnh: Lotte.

12 tháng qua, Lotte Cultureworks, công ty giải trí thuộc tập đoàn Lotte, đã phát hành ba tựa phim Hàn Quốc mới tại rạp. Trong đó, thành công nhất là Escape from Mogadishu. Tác phẩm với Jo In Sung trong vai chính đã đưa công ty trở thành hãng phát hành phim ăn nên làm ra nhất năm 2021.

Escape from Mogadishu là phim điện ảnh Hàn ăn khách nhất 2021, thu hút 3,61 triệu lượt khán giả tới rạp thưởng thức. Phim xoay quanh cuộc trốn chạy của các nhân viên ngoại giao Hàn Quốc và Triều Tiên khỏi Somali giữa cuộc nội chiến trong thập niên 1990.

Hai tác phẩm còn lại do Lotte phát hành lần lượt là Miracle: Letter to the President và I. Bộ phim tuổi mới lớn Miracle bán được 690.000 vé trong khi tác phẩm chính kịch I thu hút 37.000 lượt xem.

Đứng vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng phim Hàn Quốc ăn khách 2021 là Sinkhole, tác phẩm giả tưởng do Showbox phát hành. Bộ phim tái hiện cuộc sinh tồn của những con người bị rơi xuống một hố sụt khổng lồ thu hút 2,19 triệu lượt khán giả. Đây cũng là phim ăn khách nhất của hãng Showbox trong năm nay.

Một tác phẩm đáng chú ý khác cũng do Showbox phát hành trong năm 2021 là phim kinh dị Thái - Hàn hợp tác sản xuất The Medium. Bộ phim bán được 830.000 vé tại thị trường Hàn Quốc. The Medium cũng gây tiếng vang tại nhiều thị trường quốc tế nhờ cốt truyện giật gân và cách thể hiện đầy ám ảnh.

Phim kinh dị Thái - Hàn hợp tác sản xuất được khán giả trong và ngoài Hàn Quốc nồng nhiệt đón nhận. Ảnh: Showbox.

Trong năm 2021, CJ phát hành 5 phim mới: Seobok, Hard Hit, The Cursed: Dead Man's Prey, On the Line và A Year-End Medley. Số phim này chiếm 27% tổng số tác phẩm Hàn Quốc ra rạp. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh của chùm phim nhìn chung không được như mong đợi. Không kể A Year-End Medley chưa ra rạp, On the Line đang đứng đầu danh sách với 1,41 triệu vé bán ra.

Để thích nghi với những khó khăn phát sinh trong đại dịch, CJ Entertainment đã áp dụng cách thức phát hành phim song song tại rạp và trên nền tảng trực tuyến Tving. Cả hai doanh nghiệp đều thuộc sở hữu của tập đoàn CJ. Seobok và A Year-End Medley đều được phát hành theo cách này.

Hãng Megabox Plus M phát hành bốn tựa phim The Book of Fish, Kids Are Fine, Pipeline và Spiritwalker. Trong khi The Book of Fish rất có duyên với các giải thưởng điện ảnh, Spiritwalker đạt doanh thu khả quan hơn cả với 800.000 vé xem phim bán ra.

Từ hãng The Next Entertainment World, bộ phim Hostage: Missing Celebrity do phát hành thu hút 1,63 triệu lượt xem, xếp trên tác phẩm Perhaps Love bán được 510.000 vé. Công ty phát hành phim hạng trung Acemaker Movieworks có một tác phẩm duy nhất ra rạp là New Year Blues. Bộ phim thu hút 170.000 lượt khán giả tới rạp thưởng thức.