Phòng vé Hàn Quốc tiếp tục lao dốc

Tình hình kinh doanh của chuỗi rạp chiếu phim Hàn Quốc trong tuần qua không cho thấy dấu hiệu khởi sắc.

Variety đưa tin cuối tuần qua, bộ phim giật gân On the Line đã đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé tại Hàn Quốc. Theo dữ liệu từ ≈, phim thu 1,56 triệu USD trong tuần thứ hai trụ rạp, giảm 28% so tới thời điểm mới phát hành.

Doanh thu On the Line chiếm 39% tổng doanh thu bán vé tại Hàn Quốc trong ba ngày cuối tuần. Đứng thứ hai là phim tâm lý, tình cảm Miracle: Letters to the President với 647.000 USD - tương đương 16%. Xếp thứ ba, bom tấn siêu anh hùng Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings thu 529.000 USD , chiếm 13%.

Miracle: Letters to the President có Yoona trong vai chính. Ảnh: KoBiz.

Trong ba ngày cuối tuần sau cùng của tháng 9, tổng doanh thu phòng vé Hàn Quốc cán mốc 4 triệu USD . Đây là tuần kinh doanh ảm đạm nhất tại thị trường điện ảnh nước này trong nhiều tháng qua dù ngay trước đó là dịp lễ Trung thu, người dân Hàn Quốc được nghỉ ba ngày 20-22/9.

Dữ liệu thống kê chỉ ra trong hai ngày cuối của dịp nghỉ lễ, On the Line thu tổng cộng 1 triệu USD . Đây cũng là giai đoạn rạp chiếu phim đông khách hơn cả. Nhưng từ 23/9, khi người dân Hàn Quốc quay lại làm việc, doanh thu phim giảm sâu, còn 317.000 USD và 330.000 USD trong hai ngày sau đó. Sau 12 ngày ra rạp, tổng doanh thu nội địa của phim là 7,99 triệu USD .

Phát hành cùng thời điểm với On the Line, Miracle: Letters to the President thu 3,58 triệu USD sau 12 ngày. Cả hai bộ phim phát hành phục vụ nhu cầu thưởng thức điện ảnh của khán giả Hàn Quốc dịp Trung thu 2021 đều ghi nhận doanh thu ảm đạm.

Sau On the Line và Miracle: Letters to the President, các nhà phát hành vẫn chưa tung thêm phim Hàn Quốc mới ra rạp. Ảnh; KoBiz.

Cuối tuần qua, rạp Hàn Quốc không chào đón tác phẩm nội địa mới. Bốn vị trí tiếp theo trong bảng xếp hạng doanh thu cuối tuần lần lượt là Crayon Shin-chan: Crash! Scribble Kingdom and Almost Four Heroes ( 241.000 USD ), Pokemon the Movie: Secrets of the Jungle ( 223.000 USD ), Escape From Mogadishu ( 207.000 USD ) và Candyman ( 166.000 USD ).

Các nhà phân tích thị trường đưa ra dự đoán phòng vé Hàn Quốc 2021 sẽ bị thống trị bởi các tựa phim ngoại nhập. Trong khi nhà phát hành chần chừ tung phim Hàn Quốc mới ra rạp, quý IV ghi nhận cuộc đổ bộ của hàng loạt bom tấn Hollywood như No Time to Die, Venom: Let There Be Carnage, Dune, Eternals, Spider-Man: No Way Home.