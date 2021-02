Phòng vé ế ẩm, sao Hàn đổ xô đóng phim truyền hình

Ảnh hưởng từ dịch Covid-19 khiến điện ảnh Hàn lao đao. Giữa bối cảnh đại dịch, nếu như khán giả hình thành thói quen thưởng thức mới thì các ngôi sao màn bạc cũng có hướng đi khác.

Kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát cho đến nay, điện ảnh Hàn, cũng giống như nhiều nền điện ảnh khác trên thế giới, phải hứng chịu tổn thất nặng nề. Hàng loạt bom tấn bị hoãn chiếu. Khán giả hạn chế ra rạp. Doanh thu phòng vé sụt giảm.

Trong tình hình đó, những diễn viên từng dành nhiều năm xây dựng và phát triển danh tiếng ở mảng điện ảnh buộc phải rẽ hướng sang màn ảnh nhỏ thông qua dự án mới do đài truyền hình trong nước hoặc nền tảng chiếu phim ngoài nước sản xuất.

Phòng vé Hàn ế ẩm

Điện ảnh Hàn Quốc vừa chứng kiến một năm doanh thu và lượng khán giả ghé rạp chiếu phim xuống thấp ở mức kỷ lục vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Theo số liệu do tờ Yonhap News tiết lộ hôm 18/2, năm 2020, lượng người đổ về rạp chiếu phim Hàn đã giảm 73,7% xuống còn 59,5 triệu lượt, trong khi năm 2019, con số ấy là 226,7 triệu lượt khán giả. Vì lẽ đó, tổng doanh thu phòng vé cũng giảm 73,3%, từ 1,9 nghìn tỷ won xuống còn 510,4 tỷ won.

Ba nhà điều hành chuỗi cụm rạp lớn nhất Hàn Quốc gồm CJ CGV, Lotte Cultureworks và JContentree phải chịu cảnh doanh số năm 2020 tụt 70% so với năm 2019.

“Ông lớn” đầu ngành CJ CGV - công ty liên kết rạp chiếu phim dưới trướng gã khổng lồ ngành giải trí CJ Group - cho biết doanh thu của họ chỉ đạt 583,4 tỷ won (khoảng 528 triệu USD ) vào năm ngoái, giảm 70% so với năm 2019.

Trong năm qua, phòng vé Hàn chịu cảnh ế ẩm, nhiều cụm rạp thất thu, thậm chí lỗ nặng. Ảnh: Yonhap News.

Nếu như năm 2019, CJ CGV thu lãi vận hành 121,9 tỷ won thì sang năm 2020, công ty phải gánh khoản lỗ chi phí vận hành 392,5 tỷ won. Năm ngoái, tổng lỗ ròng của CJ CGV rơi vào khoảng 745,2 tỷ won, tăng thêm khoảng 3 lần so với con số 239 tỷ won của năm 2019.

Lotte Cultureworks - đơn vị điều hành chuỗi cụm rạp Lotte Cinema - không khá hơn CJ CGV là bao. Doanh số năm 2020 của công ty giảm 65,5%, chỉ nằm ở mức 266 tỷ won, thấp hơn nhiều so với doanh thu 771 tỷ won của năm 2019. Khoản lỗ chi phí vận hành của Lotte Cultureworks năm ngoái chạm mốc 160,5 tỷ won, trong khi công ty thu về 1 tỷ won lãi vận hành ở năm 2019.

JContentree - công ty sở hữu chuỗi cụm rạp Megabox - cũng trải qua một năm 2020 ảm đạm khi doanh thu tụt 68%, từ 332,8 tỷ won trong năm 2019 rớt xuống 104,5 tỷ won vào năm ngoái. Công ty phải đối mặt với khoản lỗ chi phí vận hành 65,5 tỷ won, trái ngược với khoản lãi vận hành 39 tỷ won vào năm 2019.

Shin Soo Yeon - chuyên gia phân tích thuộc Shingyong Securities - nhận định: “Các nhà điều hành hệ thống rạp chiếu phim đã phải chứng kiến mức sụt giảm nặng nề trong năm 2020 do lượng khán giả đổ về phòng vé giảm mạnh. Điều này xuất phát từ lệnh giãn cách xã hội và việc hàng loạt bom tấn điện ảnh bị hoãn chiếu trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp”.

Minh tinh, tài tử màn bạc đổ xô đóng phim truyền hình

Thay vì ghé rạp chiếu phim mỗi tuần, khán giả Hàn đã học cách thích nghi với thói quen mới trong thời kỳ dịch bệnh bùng phát. Họ ưu ái các dịch vụ phát video trực tuyến. Việc này tạo điều kiện cho các nền tảng chiếu phim online tăng trưởng.

Netflix - nền tảng chiếu phim trực tuyến của Mỹ - ghi nhận lượng truy cập từ Hàn Quốc tăng lên 64,2% trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 11 năm ngoái. Trong suốt thời gian đại dịch hoành hành, Netflix đón nhận sự tăng trưởng vượt bậc về lượng người dùng.

Các dịch vụ phát phim trực tuyến, chẳng hạn như Netflix, tăng trưởng vượt bậc trong thời gian dịch Covid-19 hoành hành. Ảnh: Kdramadiary.

Wavve - một dịch vụ phát nội dung trực tuyến được các đài truyền hình mặt đất Hàn Quốc giới thiệu, bao gồm KBS - cũng chứng kiến mức tăng 22% về số lượng người dùng hàng tháng vào năm 2020. Lượt đăng ký Tving - một dịch vụ tương tự do CJ Group quản lý - cũng tăng vọt lên 59% trong năm qua.

Dịch bệnh thay đổi thói quen của khán giả, cũng buộc các nhà sản xuất phim và diễn viên phải đưa ra chiến lược mới để phát triển và duy trì sự nghiệp. Theo Korea Times, nhiều minh tinh vốn chuyên trị màn ảnh rộng nay đã rục rịch “tấn công” mảng truyền hình.

Choi Min Sik - tài tử nổi tiếng qua bộ phim điện ảnh kinh dị từng đoạt giải Cannes - Oldboy (2003) - đã xác nhận đóng chính trong tác phẩm truyền hình có tựa đề Casino. Đây là lần tái xuất màn ảnh nhỏ sau 24 năm của ông kể từ khi loạt phim Love and Separation (1997) khép lại.

Choi Min Sik - tài tử kỳ cựu chuyên trị phim điện ảnh - sắp sửa tái xuất màn ảnh nhỏ sau 14 năm.

Hơn 2 thập kỷ qua, Choi Min Sik chỉ chuyên tâm cống hiến cho màn bạc. Nam diễn viên được xem là một trong những gương mặt bảo chứng phòng vé Hàn. Tài tử từng đóng chính cho bom tấn The Admiral: Roaring Currents, thu hút 17,6 triệu lượt khán giả tới rạp - một con số kỷ lục.

Jeon Do Yeon - minh tinh từng vô số lần đoạt giải Ảnh hậu Rồng Xanh, Baeksang - cũng sắp sửa trở lại màn ảnh nhỏ Hàn. Cô sẽ tham gia dự án truyền hình Disqualified as a Human, dự kiến lên sóng đài jTBC vào nửa cuối năm nay. Bộ phim đánh dấu bước đi mới của Jeon Do Yeon với mảng truyền hình kể từ The Good Wife (2016).

"Ảnh hậu" Jeon Do Yeon sẽ sớm tái ngộ khán giả truyền hình trong năm nay.

“Ông hoàng phòng vé Hàn” Ha Jung Woo cũng ghi tên mình vào cuộc chiến màn ảnh nhỏ thông qua dự án gốc do Netflix đầu tư sản xuất mang tên Surinam. Sau khi bộ phim hình sự tội phạm H.I.T (2007) đóng máy, nam diễn viên không nhận thêm dự án truyền hình nào nữa. 14 năm trôi qua, Ha Jung Woo mới một lần nữa tái ngộ khán giả qua màn ảnh nhỏ.

Ngoài những cái tên kỳ cựu kể trên, loạt sao trẻ đang lên của màn bạc xứ kim chi cũng nhận về dự án truyền hình riêng cho mình. Tài tử Yoo Ah In, Park Jung Min sẽ hợp tác với đạo diễn Yeon Sang Ho trong series Hellbound, dự kiến phát hành vào cuối 2021. Jeon Jong Seo - mỹ nhân từng gây ấn tượng qua siêu phẩm điện ảnh Burning - cũng giành được một suất diễn trong loạt phim Money Heist bản Hàn.

Yoo Ah In sẽ góp mặt trong một series do Netflix sản xuất.

Dịch bệnh không phải là lý do duy nhất khiến các minh tinh, tài tử màn bạc đổ xô “tấn công” màn ảnh nhỏ. Điều này còn có sự tác động từ bối cảnh của ngành công nghiệp truyền thông hiện tại - thứ đang dần thay đổi và phá bỏ bức tường ngăn cách giữa màn ảnh rộng và màn ảnh nhỏ. Sự ra đời của những nền tảng mới, chẳng hạn như Netflix, đã góp phần vào kết quả ấy.

Tờ Korea Times nhận định, giá trị và phạm vi của truyền hình đang tăng lên nhờ vào sự cạnh tranh khốc liệt trong ngành công nghiệp phát nội dung trực tuyến. Theo các chuyên gia trong ngành, nhiều ngôi sao đã nhìn thấy tiềm năng phát triển ở những nền tảng mới. Đó là nơi họ có thể tiếp cận với khán giả trên toàn thế giới, thay vì chỉ bó hẹp trong một bộ phim chỉ được chiếu ở Hàn.