Phỏng vấn trực tuyến, nhận học bổng đến 100% từ La Trobe University

Với mức học phí phải chăng, học bổng hấp dẫn, ngành học đa dạng…, La Trobe University là lựa chọn của nhiều sinh viên.

La Trobe University nằm trong top 20 trường tại Australia và top 250 toàn cầu, theo THE Rankings 2021. Trường cũng lọt vào Top 50 trường đại học tốt nhất khu vực châu Á Thái Bình Dương, theo THE Best Universities in Asia-Pacific Region 2019. Là thành viên sáng lập của IRU - nhóm các trường đại học về nghiên cứu và đổi mới giáo dục quốc tế, La Trobe còn được đánh giá là ngôi trường “trên chuẩn quốc tế” với 19 lĩnh vực nghiên cứu như Điều dưỡng, Khoa học sinh học và Thống kê (Excellence in Research for Australia Report 2015-16).

Nhiều chuyên ngành của La Trobe University được xếp hạng cao: Ngành Điều dưỡng nằm trong top 100, ngành Kế toán - Tài chính lọt top 150, ngành Truyền thông lọt top 200… (theo QS Rankings by subject 2018). 86,6% nhà tuyển dụng cho biết họ hài lòng về sinh viên tốt nghiệp từ Đại học La Trobe - ngôi trường đứng vị trí thứ 2 tại bang Victoria (theo Employer Satisfaction Survey 2017). 87,8% sinh viên tốt nghiệp cử nhân năm 2018 tìm được việc làm trong vòng 4 tháng (theo Graduate Outcomes Survey).

Hiện nay, trường có 7 cơ sở tại bang Victoria và một cơ sở tại Sydney - NSW. Trong đó, cơ sở Melbourne là khu học xá đẹp và ấn tượng tại Australia. Trường có những cựu sinh viên danh giá, đảm nhận các vị trí quản lý cấp cao trên toàn cầu như TS David Morgan - Giám đốc ngân hàng Wespac Bank, TS Geoff Raby - Đại sứ Australia tại Trung Quốc.

La Trobe University là lựa chọn của nhiều sinh viên giỏi, năng động.

Sinh viên theo học tại trường có thể rút ngắn một năm học với chương trình “cử nhân Fast-track”, kéo dài trong hai năm. Hoặc sinh viên có thể chọn học bằng kép (học hai chuyên ngành cùng lúc) mà không mất thêm chi phí, thời gian. Trường có chương trình hỗ trợ toàn diện cho sinh viên quốc tế như phát triển kỹ năng mềm, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm.

Ngoài ra, sinh viên quốc tế được phép làm thêm 40 giờ/2 tuần hay toàn thời gian, tùy theo chương trình học. Sinh viên tốt nghiệp được ở lại Australia làm việc 2-6 năm và xin định cư theo quy định.

Trường hiện áp dụng học bổng 20%- 30%- 100% học phí dành cho chương trình cử nhân hoặc thạc sĩ tín chỉ, học bổng toàn phần 100% học phí (sinh viên có khả năng được nhận học bổng sinh hoạt phí) cho 2 năm học thạc sĩ nghiên cứu hoặc 4 năm cho bậc học tiến sĩ. Bên cạnh đó, sinh viên theo học tại các cơ sở xa trung tâm (regional campus) của trường được nhận học bổng 5.000 AUD. Những sinh viên chấp nhận thư mời nhập học sớm được nhận học bổng 2.000 AUD, có thể kết hợp với các học bổng khác để tăng thêm giá trị. Trường có học bổng Destination Australia Scholarship trị giá 15.000 AUD/năm trong tối đa 4 năm do chính phủ tài trợ.

Ngoài ra, La Trobe College cấp học bổng 2.000 USD cho khóa dự bị đại học, học bổng 5.400- 7.000 USD cho khóa cao đẳng và học bổng 20-30% ở bậc đại học sau khi hoàn thành dự bị đại học hoặc cao đẳng.

Từ 9h đến 17h ngày 6-7/3, sinh viên có thể gặp gỡ, trao đổi với Đại diện La Trobe University và La Trobe College tại Triển lãm Du học Online. Theo đó, đại diện trường sẽ giải đáp, tư vấn về khóa học, ngành học, chi phí, học bổng, hồ sơ xin học và xin học bổng, hồ sơ xin visa, ở lại sau khi tốt nghiệp, định cư… cho sinh viên. Độc giả đăng ký tham dự triển lãm tại đây. Học sinh, sinh viên xin học/học bổng, gửi trước bản scan các giấy tờ gồm học bạ, bảng điểm, chứng chỉ tiếng Anh vào email duhoc@ducanh.edu.vn.