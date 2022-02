Phong tục hái lộc đầu năm

Vì sao nhiều người kiêng cho lửa đầu năm? Sợ mất may mắn

Sợ chia ly

Sợ tai nạn Theo sách Những ngày Tết ta, lửa đỏ tượng trưng cho may mắn nên nếu cho lửa đầu năm sẽ mất đi may mắn. Ảnh: Shutterstock.