Phong tục ăn Tết của người Hoa ở TP.HCM

TP.HCM là một trong những khu vực tập trung nhiều người Hoa nhất Việt Nam. Hiện nay, phong tục ăn Tết của người Hoa giữ được cả văn hóa truyền thống lẫn nét hiện đại trong đời sống

Mỗi dân tộc trên đất nước Việt Nam đều có những nét đặc trưng riêng về phong tục tập quán, qua đó góp phần làm đa dạng văn hóa đất nước. Với cộng đồng người Hoa tại Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng, Tết Nguyên đán là một trong những dịp quan trọng trong năm. Những tập tục truyền thống vẫn được lưu giữ và bảo tồn, song song với đó, những xu hướng, thói quen mới cũng được cập nhật để bắt nhịp với thời đại.

Lưu giữ nét văn hóa truyền thống

Bước sang tháng Chạp, người Hoa sẽ lựa chọn ngày tốt để quét dọn nhà cửa. Theo đó, người Hoa cho rằng để đảm bảo ma quỷ rời khỏi căn nhà của mình trong những ngày cuối năm cũ, đầu năm mới, người cần quét dọn kỹ lưỡng căn nhà của mình. Khi công việc quét dọn đã hoàn thành, mọi người sẽ làm lễ tạ thần để tạ ơn vì một năm bình an. Sau khi hoàn thành nghi thức cúng bái, mọi người sẽ mang đồ lễ cúng chia cho họ hàng, người thân, qua đó giúp tình cảm thêm gắn bó.

Đến ngày 24 tháng Chạp, người Hoa sẽ tiến hành làm lễ cúng đưa ông Công, ông Táo về trời. Khác với phong tục người Việt là cúng ông Công, ông Táo vào ngày 23 tháng Chạp, người Hoa quan niệm ngày 25 tháng Chạp là ngày ông Táo báo cáo công việc với Ngọc Hoàng. Do đó, mọi người cần cúng trước một hôm là ngày 24 tháng Chạp.

Ngày Tết của người Hoa tại TP.HCM không thể thiếu lồng đèn. Ảnh: Getty Images.

Dịp Tết và cận Tết, người Hoa thường treo đèn lồng đỏ, dán câu đối và chữ ở trong nhà lẫn ngoài cửa để để cầu mong một năm mới nhiều may mắn, bình an, phát tài phát lộc. Ngày 30 Tết, mọi người quây quần ở mâm cơm gia đình đầm ấm và đón giao thừa bên những người thân yêu. Trong khi đó, mâm cúng của người Hoa trong dịp năm mới thường có quýt, bánh bao, bánh tổ bởi những từ này trong tiếng Hoa đều mang ý nghĩa chỉ sự tốt lành, may mắn, thịnh vượng.

Anh Hoàng Long (quận 5, TP.HCM) chia sẻ: “Tuy là người Hoa thế hệ sau, tôi vẫn luôn được gia đình chỉ dạy những nét văn hóa truyền thống của ông cha từ cách dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị, bài trí ngôi nhà đến mâm cơm đón Tết. Với tôi, Tết luôn là một dịp đặc biệt để mọi người ngồi bên nhau gắn kết tình cảm, ôn lại những câu chuyện của năm cũ và hướng đến năm mới nhiều điều tốt đẹp”.

Tiếp nhận xu hướng của thời đại

Người Hoa tại TP.HCM luôn lưu giữ những phong tục truyền thống của mình, qua đó làm tăng thêm sự đa dạng về bản sắc nơi đây. Tuy nhiên, trước dòng chảy và sự phát triển của xã hội, họ thích nghi và chọn những phương thức chuẩn bị Tết hiện đại, tiện lợi hơn như mua sắm trên các sàn thương mại điện tử.

Thay vì phải mất nhiều thời gian để tới chợ hay siêu thị và cân đo đong đếm xem mua thứ gì, mọi người có thể dễ dàng ngồi ở nhà, truy cập vào sàn thương mại điện tử và tìm những vật dụng cần thiết cho dịp Tết Nguyên đán. Điều này giúp quá trình chuẩn bị Tết bớt bận rộn hơn, có thêm nhiều thời gian dành cho gia đình và tận hưởng không khí đầm ấm những ngày cuối năm.

Mua sắm trên các sàn thương mại điện tử giúp việc chuẩn bị Tết vào cuối năm trở nên đơn giản hơn.

Đơn cử tại Lazada, mọi người có thể mua sắm những vật dụng cần thiết để chuẩn bị cho một cái Tết đủ đầy từ đồ trang trí đến nguyên liệu chuẩn bị mâm cỗ, mâm cúng. Đặc biệt, Tết cũng là thời điểm Lazada thực hiện "Tết sale bung xõa" - lễ hội mua sắm lớn với ưu đãi giảm giá sâu cho các mặt hàng diễn ra từ 5/1 đến 15/1. Việc mua sắm trên sàn thương mại điện tử đặc biệt hữu ích với dân công sở, những người phải tất bật với bộn bề công việc trong dịp cuối năm nhưng vẫn phải đảm bảo việc chuẩn bị Tết Nguyên đán thật tươm tất và trọn vẹn.

Chị Lệ Hoa (quận 1, TP.HCM) chia sẻ: “Cũng như nhiều người, cuối năm là thời điểm tôi khá bận bịu với công việc. Do đó, thời gian sắm sửa đồ đạc, chuẩn bị cho năm mới cũng ít hơn. Nhưng với tôi, dịp Tết Nguyên đán luôn là một thời điểm quan trọng, dịp trọng đại để nghỉ ngơi cũng như có thời gian quây quần bên gia đình. Vì lẽ đó, việc chuẩn bị một cái Tết sao cho thật tươm tất, đúng nghi thức truyền thống là điều tôi luôn chú trọng. Nhờ Lazada, tôi tiết kiệm được khá nhiều thời gian mua sắm nhưng vẫn mua được hàng chính hãng từ những thương hiệu uy tín. Hơn nữa, việc mua sắm tại đây sẽ trở nên tiết kiệm hơn nhờ áp dụng các tầng giảm giá, voucher ưu đãi”.

Luôn chú trọng lưu giữ văn hóa truyền thống đồng thời tiếp nhận xu hướng của thời đại, cộng đồng người Hoa tại TP.HCM sẵn sàng đón một mùa Tết cổ truyền trọn vẹn bên gia đình và những người yêu thương.