Phong trào làm sách đẹp dịp cuối năm

Bên cạnh đầu tư về mặt nội dung, một số đơn vị xuất bản còn thực hiện nhiều bìa sách đẹp, có giá trị, được đầu tư thiết kế công phu.

Những ngày cuối năm là dịp để các nhà xuất bản, công ty sách tập trung hơn nữa vào việc thực hiện những ấn phẩm có giá trị về mặt nội dung và công phu về mặt hình thức.

Không chỉ lựa chọn giấy in chất lượng tốt, bìa sách cũng được chú trọng đầu tư, đáp ứng thị hiếu của độc giả khi những ngày năm mới sắp đến gần.

Phiên bản phổ thông của bộ sách Những câu chuyện Giáng sinh. Ảnh: P.M.

Chất liệu bìa sách đặc biệt

Trong không khí đón Giáng sinh, Phúc Minh Books liên kết Nhà xuất bản Văn học thực hiện bộ tác phẩm văn học kinh điển Những câu chuyện Giáng sinh của đại văn hào người Anh Charles Dickens.

Bộ sách gồm 5 truyện nổi tiếng: Khúc ca Giáng sinh, Tháp chuông, Chú dế bên lò sưởi, Trận chiến cuộc đời và Người đàn ông bị ma ám, mang giá trị nhân văn sâu sắc và màu sắc cổ tích đặc trưng của Dickens.

Với bản dịch mới của 5 cuốn trong lần ra mắt này, Phúc Minh Books phát hành các ấn bản phổ thông (boxset bìa mềm) và bản giới hạn (bìa vải).

Đối với bản phổ thông, hộp cứng sách được bồi và ép nhũ vàng. Bìa sách bằng giấy màu ánh nhũ nhập khẩu châu Âu và sử dụng công nghệ ép kim, gấp hai gáy. Ruột sách được in trên giấy BB-70/76, dàn trang theo tỷ lệ vàng với bố cục tranh minh họa tỉ mỉ.

Trong khi đó, 300 bản giới hạn của bộ sách được đóng triện son của Phúc Minh Books và đánh số từ 001 đến 300. Đặc biệt, bộ sách còn được bổ sung 104 tranh minh họa của các họa sĩ nổi tiếng thế giới như Charles Green, Daniel Maclise, John Leech, Edwin Landseer…

Phiên bản giới hạn (bìa vải) của tác phẩm Những câu chuyện Giáng sinh. Ảnh: P.M.

Ở phiên bản giới hạn này, bìa hai gáy có nam châm sẽ được bồi vải Savanna kết hợp công nghệ in PET và ép nhiệt trên vải, bồi bìa hoàn toàn thủ công. Tờ gác in trên giấy mỹ thuật cao cấp. Ruột sách được in trên giấy BB ngà vàng có định lượng 80 gsm.

Với cả phiên bản phổ thông và giới hạn, Phúc Minh Books còn gửi tặng độc giả thêm 5 postcards khi mua sách trong dịp này.

Bà Trần Thanh Yến - đại diện Phòng Xuất bản Truyền thông, Phúc Minh Books - chia sẻ tiêu chí khi làm sách của đơn vị bà là “mang yêu thương gửi theo từng trang sách”.

“Dịp này, chúng tôi đầu tư kỹ lưỡng từ khâu lựa chọn nội dung bản thảo đến hình thức để đảm bảo sự trau chuốt, tỉ mỉ cho từng cuốn sách. Trải qua hai năm đối diện dịch bệnh, Giáng sinh năm nay sẽ là một dịp đặc biệt. Vì thế, Phúc Minh Books càng muốn gửi tới bạn đọc những cuốn sách đặc biệt hơn”, bà Thanh Yến nói.

Theo đại diện Phòng Xuất bản Truyền thông của Phúc Minh Books, những cuốn sách với bìa đẹp khi tới tay bạn đọc sẽ là món quà ấm áp cho dịp Giáng sinh và năm mới đang đến gần.

Bà Thanh Yến cũng tiết lộ đây là lần đầu tiên bộ sách phiên bản phổ thông của đơn vị bà được sử dụng chất liệu giấy ngoại nhập khẩu châu Âu và kỹ thuật ép kim.

Trong khuôn khổ triển khai chương trình “Dọn kho online”, Công ty sách Nhã Nam cũng gửi tới bạn đọc ấn bản bìa da PU cao cấp Phù thuật và tín ngưỡng An Nam của tác giả Paul Giran. Trong đó, 222 bản được đánh số thứ tự và có triện Nhã Nam.

Sách Tết - Nhâm Dần 2022 được in màu toàn bộ bằng công nghệ mực vi sinh. Ảnh: Đ.A.

Sách được thiết kế đẹp mắt

Cũng trong dịp này, Công ty sách Đông A liên kết Nhà xuất bản Văn học gửi tới bạn đọc bộ sách Một gói Xuân gồm hai cuốn: Thương nhớ mười hai (có chữ ký họa sĩ) và Sách Tết - Nhâm Dần 2022. Bạn đọc mua bộ sách sẽ được tặng bộ lịch “Thương nhớ mười hai” trang nhã, phù hợp tinh thần bộ sách.

Một gói Xuân là sự kết hợp hài hòa giữa văn chương và mỹ thuật. Sách Tết - Nhâm Dần 2022 có sự góp bút của 60 tác giả và họa sĩ tên tuổi với thiết kế lấy cảm hứng từ tranh dân gian, kết hợp hài hòa yếu tố cổ điển và hiện đại. Qua đó gửi gắm mong muốn đem sắc xuân trên từng trang sách đến bạn đọc.

Ấn phẩm được in màu toàn bộ bằng công nghệ mực vi sinh trên giấy Ford 120 gsm, có thiết kế đồng bộ với các cuốn Sách Tết đã xuất bản những năm trước. Mỗi cuốn đều được đánh số thứ tự riêng. Ấn bản phổ thông bìa mềm có áo ôm.

Tùy bút Thương nhớ mười hai của nhà văn Vũ Bằng dịp này cũng được thực hiện bìa cứng, có áo và in màu toàn bộ. Tác phẩm nằm trong tủ sách “Văn chương và Mỹ thuật” của Đông A. Trên từng trang minh họa, với sự hỗ trợ của kỹ thuật hiện đại, họa sĩ Duy Hưng đã tỉ mẩn mang đến cho người đọc cơ hội ngắm nghía từng vân lụa như trong tranh xưa.

Thi khúc & Thi phẩm (tác giả Sully Prudhomme) là ấn phẩm đầu tiên trong tủ sách “Trăm năm Nobel” của Đông A cũng được thực hiện trong dịp này với số lượng giới hạn 1.223 cuốn. Sách được in hai màu bằng công nghệ mực vi sinh trên giấy mỹ thuật Festival, định lượng 120 gsm với minh họa bằng tranh khắc axít của Julian-Damazy. Ngoài ra, sách được mạ cạnh bằng nhũ vàng và in dấu “Limited Edition” của Đông A.

Bìa cứng của sách có chất liệu bọc là Heritage Library Buckram, hoàn toàn khác biệt so với các ấn phẩm trước đây của đơn vị này.

Phong trào làm sách đẹp dịp cuối năm khiến Tân Việt Books cũng quyết định mua bản quyền bộ sách Deluxe (bộ sách sang trọng, được biên soạn công phu với hình thức mỹ thuật đẹp, nhưng không đắt như sách bản đặc biệt) từ công ty xuất bản Arturus (Anh).

Bộ sách hiện gồm 5 cuốn (Napoleon - Nghệ thuật quân sự và quyền lực đích thực; Những cuốn sổ tay của Leonardo da Vinci; Abraham Lincoln - Các tác phẩm và suy ngẫm; Tinh thần Võ Sĩ Đạo và Leonardo, Michelangelo & Raphael), có nội dung đa dạng từ khoa học, văn hóa - nghệ thuật, lịch sử, đến chính trị - quân sự.

“Đây là sách bản quyền nên chúng tôi chỉ chuyển ngữ và xuất bản những cuốn phía đối tác hiện có. Chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện thêm những tựa sách khác trong bộ Deluxe vào thời gian tới vì còn rất nhiều chủ đề thú vị nữa trong danh mục sách này”, đại diện Tân Việt Books chia sẻ.