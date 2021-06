Phong tỏa tạm thời UBND phường An Lạc, quận Bình Tân

Trụ sở UBND phường An Lạc, quận Bình Tân, bị phong tỏa từ sáng 18/6 vì liên quan ca nhiễm nCoV.

Ngày 18/6, Chủ tịch UBND phường An Lạc Tô Hoàng Giang, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM, ký quyết định phong tỏa, cách ly y tế tạm thời trụ sở UBND phường này tại địa chỉ 64 đường 2C, khu dân cư Nam Hùng Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, từ 8h ngày 18/6 đến khi có thông báo mới.

Thời gian cách ly y tế tạm thời, UBND phường An Lạc yêu cầu cán bộ công chức, cán bộ không chuyên trách và nhân viên hợp đồng không ra khỏi khu vực áp dụng biện pháp cách ly y tế, trừ trường hợp phải chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.

Trường hợp cá nhân không tuân thủ yêu cầu trên sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Quyết định trên được đưa ra sau khi phát hiện trường hợp dương tính với nCoV liên quan trụ sở UBND phường An Lạc.

Người dân xếp hàng lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng. Ảnh: Phạm Ngôn.

Theo bản tin 12h ngày 18/6, Bộ Y tế công bố cả nước ghi nhận thêm 119 ca mới mắc Covid-19. Trong đó, TP.HCM có 59 ca, gồm 20 ca là F1, 7 trường hợp liên quan điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng, 24 người liên quan Công ty Cổ phần Thực phẩm Trung Sơn thuộc khu công nghiệp Tân Tạo, 8 ca còn lại đang được điều tra dịch tễ.

Các chuỗi lây nhiễm đang được TP.HCM giám sát và kiểm soát chặt. Từ ngày 27/4 đến nay, TP.HCM có tổng cộng 1.316 bệnh nhân Covid-19 được công bố.

Hôm 14/6, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã ra quyết định nới lỏng giãn cách xã hội tại quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12), giảm từ áp dụng Chỉ thị 16 xuống Chỉ thị 15. Toàn thành phố tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 15 trong 2 tuần.