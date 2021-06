Phong tỏa tạm thời siêu thị Top Market An Phú

Lực lượng chức năng phong tỏa tạm thời siêu thị này sau khi phát hiện một nhân viên tiếp thị nghi mắc Covid-19.

Theo Trung tâm y tế TP Thủ Đức, TP.HCM, siêu thị Top Market An Phú (Big C An Phú cũ) nằm trong khu nhà phức hợp Cantavil trên đường Song Hành, phường An Phú.

Ngành y tế địa phương đã tạm thời phong tỏa siêu thị này để phục vụ công tác điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm cho các nhân viên.

Lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm cho người dân tại siêu thị Mega Market An Phú vào chiều 29/6. Ảnh: Phạm Ngôn.

Cùng ngày siêu thị Aeon Citimart nằm trong chung cư Tropic Garden ở phường Thảo Điền cũng bị phong tỏa do liên quan tới một ca nghi mắc Covid-19.

Theo bản tin trưa 30/6 của Bộ Y tế, Việt Nam ghi nhận 208 ca mắc Covid-19 trong nước. Riêng TP.HCM ghi nhận 125 bệnh nhân.

Các địa phương khác ghi nhận số ca mắc Covid-19 gồm: Bình Dương (24), Hưng Yên (9), Bắc Giang (11), Bắc Ninh (5), Phú Yên (23), Long An (1), Nghệ An (4), Bình Định (4), Hải Phòng (1), Bắc Kạn (1).

Sau hơn một tháng bùng phát dịch Covid-19, tình hình tại TP.HCM vẫn phức tạp. Hiện tại, số ca mắc tại thành phố vượt mốc 3.000 và trở thành địa phương có tổng số bệnh nhân Covid-19 cao thứ 2 cả nước, sau Bắc Giang.