Siêu thị Big C Bình Dương tạm thời bị phong tỏa sau khi lực lượng chức năng TP Thủ Dầu Một xác định một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 từng đến đây.

Chiều 19/6, lực lượng chức năng TP Thủ Dầu Một phối hợp với phường Hiệp Thành phong tỏa tạm thời siêu thị Big C Bình Dương, nằm trên quốc lộ 13.

Chủ tịch UBND TP Thủ Dầu Một Nguyễn Thu Cúc cho biết ly do phong tỏa là ngành y tế xác định một ca dương tính SARS-CoV-2 từng đến siêu thị.

Cụ thể, trường hợp này ngụ ở phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một. Ngày 13/6, người này đến siêu thị Big C Bình Dương để mua gạo.

Sau khi phong tỏa, ngành y tế phun khử khuẩn và truy vết trường hợp tiếp xúc với ca bệnh.

Lực lượng chức năng phong tỏa siêu thị Big C Bình Dương. Ảnh: Bình Dương 24h.

Chiều 19/6, ngành y tế tỉnh Bình Dương ghi nhận thêm 19 trường hợp dương tính SARS-CoV-2.

Cụ thể, 7 người liên quan công ty Việt Nam House Wares (TP Thuận An); 7 liên quan công ty gốm sứ Hiền Hòa Anh (thị xã Tân Uyên); 3 liên quan Chi nhánh Xử lý chất thải thuộc Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương (thị xã Bến Cát); một người của công ty PUKU (TP Thuận An) và một trường hợp tái dương tính, là bệnh nhân BN2967 đang cách ly tại nhà (TP Thuận An).

Bước đầu, lực lượng chức năng truy vết 113 trường hợp F1, tất cả đã được cách ly tập trung. Các F2 đang được tiếp tục điều tra truy vết. Lực lượng chức năng đã khoanh vùng, cách ly y tế tạm thời và phun khử khuẩn những điểm dịch tễ liên quan.

Như vậy, từ ngày 27/4 đến nay, tỉnh Bình Dương ghi nhận 74 trường hợp dương tính ngoài cộng động.