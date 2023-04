Phong tỏa quán bar iCloud, hơn trăm dân chơi bị test ma túy

Lực lượng công an kiểm tra quán iCloud lúc đêm muộn, thực hiện kiểm tra hành chính và test nhanh ma túy hơn 100 khách có mặt ở đây.

Quán bar iCloud.

Ngày 15/4, một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho biết khoảng 23h ngày 14/4, Công an tỉnh Thái Bình và Công an TP Thái Bình đã bao vây, phong tỏa quán bar mang tên club iCloud, địa chỉ số 6 đường Nguyễn Văn Năng, phường Trần Lãm, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Nguồn tin cho biết tại thời điểm kiểm tra, trong quán có hơn 100 khách. Lực lượng chức năng đã test nhanh ma túy đối với những người này để phục vụ quá trình điều tra.

Lực lượng chức năng cũng đã thực hiện kiểm tra hành chính đối với tất cả những người có mặt trong quán, sau đó phân loại các nhóm, niêm phong, quản lý tư trang của những người trong quán và lập biên bản vụ việc.

"Quán mới đi vào hoạt động thôi, đêm nào khu vực này cũng rất ồn ào, náo nhiệt khi các nhóm thanh niên trẻ đến đây rất đông. Âm thanh từ trong quán vang vọng ra ngoài khiến việc ngủ nghỉ của chúng tôi bị ảnh hưởng nhiều", một người dân sống gần quán bar chia sẻ.

Người dân địa phương cũng cho biết quán hoạt động được khoảng dưới 10 ngày, nhưng đã nhanh chóng thu hút được nhóm thanh niên đến đây tấp nập mỗi đêm.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.