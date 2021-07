Phong tỏa một tháp chung cư The Sun Avenue ở TP.HCM

Tháp S7 chung cư The Sun Avenue trên đường Mai Chí Thọ (TP Thủ Đức) vừa được phong tỏa tạm thời để phun khử khuẩn và điều tra dịch tễ vì liên quan đến một ca nhiễm nCoV.

Ngày 17/7, UBND phường An Phú, TP Thủ Đức (TP.HCM), cho biết lực lượng chức năng vừa phong tỏa tháp S7 của chung cư The Sun Avenue tại số 28 Mai Chí Thọ do phát hiện ca nhiễm nCoV.

Người bệnh sống tại tầng 7 của tháp S7 đã được đưa đi cách ly tập trung. Hành lang tầng 7, thang máy và khu vực sảnh tầng trệt của tòa nhà đã được phun khử khuẩn.

Cư dân chung cư này được đề nghị không rời khỏi căn hộ cho đến khi có thông báo tiếp theo của ban quản lý và cơ quan y tế.

Chung cư The Sun Avenue gồm 8 tòa tháp (28-30 tầng) và hơn 1.400 căn hộ. Trong đó, tháp S7 cao 28 tầng.

Tháp 7 chung cư The Sun Avenue được phong tỏa tạm thời sau khi ngành chức năng phát hiện ca nhiễm nCoV sống tại tầng 7. Ảnh: Thiên Anh.

Từ 27/4 đến trưa 17/7, TP.HCM ghi nhận 25.682 ca mắc Covid-19. TP.HCM đã trải qua hơn một tuần giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 16. Dù vậy, số ca mắc, tử vong vẫn đang tăng.

Thành phố đang điều trị cho 20.800 trường hợp dương tính; 306 ca thở máy; và 8 trường hợp phải can thiệp ECMO.

TP.HCM bắt đầu áp dụng Chỉ thị 16 trong 15 ngày kể từ 0h ngày 9/7. Các dịch vụ ăn uống mang về phải tạm dừng, người dân chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết. Các phương tiện giao thông công cộng, vận chuyển người bằng xe hai bánh như xe ôm, xe công nghệ... phải tạm dừng hoạt động.

Phong tỏa trụ sở một ngân hàng, nơi làm việc của ca mắc Covid-19 Chiều 16/7, Hà Nội phong tỏa trụ sở ngân hàng tại số 25 phố Lý Thường Kiệt (quận Hoàn Kiếm). Đây là nơi làm việc của một ca dương tính với nCoV vừa được ghi nhận.