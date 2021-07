Phong tỏa một tháp chung cư The Sun Avenue ở TP.HCM

Tháp S4 chung cư The Sun Avenue trên đường Mai Chí Thọ (TP Thủ Đức) vừa được phong tỏa tạm thời để phun khử khuẩn và điều tra dịch tễ.

Ngày 4/7, UBND phường An Phú, TP Thủ Đức (TP.HCM) cho biết lực lượng chức năng vừa phong tỏa tháp S4 của chung cư The Sun Avenue tại số 28 Mai Chí Thọ do phát hiện 2 ca nghi nhiễm nCoV.

Hai người nghi nhiễm sống tại tầng 29 của tháp S4 đã được đưa đi cách ly tập trung. Hành lang tầng 29, thang máy và khu vực sảnh tầng trệt của tòa nhà đã được phun khử khuẩn.

Cư dân chung cư này được đề nghị không rời khỏi căn hộ cho đến khi có thông báo tiếp theo của ban quản lý chung cư và cơ quan y tế.

Tháp S4 Chung cư The Sun Avenue được phong tỏa sau khi phát hiện 2 ca nghi nhiễm nCoV sống tại tầng 29 tòa nhà. Ảnh: Thiên Di.

Chung cư The Sun Avenue gồm 8 tòa tháp (28-30 tầng) và hơn 1.400 căn hộ. Trong đó, tháp S4 cao 29 tầng.

Từ 27/5 đến chiều 4/7, TP.HCM ghi nhận 5.865 ca mắc mới, vượt Bắc Giang. Nơi đây dẫn đầu cả nước về số ca mắc Covid-19, phần lớn được phát hiện trong khu cách ly, phong toả.

TP.HCM đang bước vào giai đoạn cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 với các biện pháp quyết liệt. Do đó, HCDC khuyến cáo người dân cần tuân thủ đúng các quy định theo Chỉ thị số 10 của UBND TP.HCM, chỉ ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết.

Ngành y tế TP.HCM đang khẩn trương lấy 5 triệu mẫu xét nghiệm tầm soát để đánh giá bức tranh Covid-19 trên toàn thành phố và đề ra các biện pháp dập dịch tiếp theo.