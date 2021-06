Phong tỏa một chung cư ở Bình Dương liên quan ca nghi nhiễm Covid-19

Chung cư Marina Tower được lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương phong tỏa vì liên quan đến một ca nghi nhiễm Covid-19 sinh sống tại đây.

Chiều 3/6, lực lượng chức năng TP Thuận An (tỉnh Bình Dương) khoanh vùng, phong tỏa một chung cư chung cư Marina Tower.

Lực lượng công an, dân phòng, y tế đã giăng dây, rào chắn lối vào chung cư. Người dân ở nguyên tại chỗ, không được ra ngoài. Các cư dân nhờ người từ bên ngoài tiếp tế đồ đạc, thức ăn.

Chung cư Marina Tower bị phong tỏa vào chiều 3/6. Ảnh: Thanh Kiều.

Ca nghi mắc Covid-19 sống tại căn hộ ở block C, tầng 10, chung cư Marina Tower (phường Vĩnh Phú, TP Thuận An). Người này đã được đưa đi cách ly tập trung từ ngày 23/5 do liên quan đến ca mắc Covid-19 ở TP.HCM.

Từ ngày 28/5 đến nay, tỉnh Bình Dương ghi nhận 5 ca mắc Covid-19 mới. Ngành y tế tỉnh này khoanh vùng, truy vết đưa đi cách ly tập trung 735, 2346 trường hợp đang cách ly tại nhà/nơi lưu trú.

Ngoài ra, lực lượng chức năng giám sát lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan đến ổ dịch Covid-19 tại Bình Chuẩn, Thuận An; KDC Hiệp Thành 3, TP Thủ Dầu Một, KDC An Phát TP Dĩ An.