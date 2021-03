Phong tỏa khu phố ở Bình Dương vì nghi có ca mắc Covid-19

Ca nghi mắc Covid-19 mới được ghi nhận trong cộng đồng là một người đàn ông có quốc tịch Trung Quốc.

Đêm 25/3, lực lượng chức năng thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, phong tỏa tuyến đường D35, khu dân cư Việt - Sing, thuộc phường An Phú do nghi có một ca dương tính với SARS-CoV-2.

Người đàn ông 44 tuổi nghi mắc Covid-19 trú tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, có quốc tịch Trung Quốc. Người này sinh sống tại tỉnh trên từ trước Tết Nguyên đán tới nay.

Khu phố bị phong tỏa đêm 25/3. Ảnh: Thanh Kiều.

Qua xác minh ban đầu của cơ quan chức năng Bình Dương, cách đây vài ngày, người đàn ông trên có tới cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) và có tiếp xúc gần với người Campuchia.

Bước đầu, đại diện UBND TP Thuận An cho biết có 8 người được xác định có tiếp xúc gần với người đàn ông này. Họ đã được cơ quan y tế lấy mẫu xét nghiệm và cách ly theo quy định phòng chống dịch.

Trong đợt bùng phát dịch từ ngày 27/1 đến nay, Bình Dương ghi nhận 6 người mắc Covid-19. Tỉnh này đã trải qua 46 ngày không có thêm ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới trong cộng đồng.