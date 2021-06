Phong tỏa khu dân cư hơn 6.000 người ở Bắc Ninh

UBND TP Bắc Ninh ra quyết định phong tỏa toàn bộ khu dân cư Chu Mẫu và một phần khu Lãm Trại, phường Vân Dương, nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Theo quyết định trên, lực lượng chức năng TP Bắc Ninh sẽ thiết lập vùng cách ly y tế ở khu Lãm Trại với 28 hộ gia đình và 630 nhân khẩu, cùng khu Chu Mẫu gồm 557 hộ và 6.350 nhân khẩu. Thời gian cách ly từ 14h ngày 1/6 và sẽ kéo dài tùy theo diễn biến của dịch bệnh.

Việc tổ chức cách ly nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, đồng thời phải đảm bảo an ninh trật tự, an toàn và an sinh xã hội trong vùng cách ly.

Theo đó, UBND phường Vân Dương được giao chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan thiết lập ngay chốt kiểm soát 24/24h đối với các khu vực trên và thực hiện cách ly y tế với các hộ dân theo đúng quy định.

Công an, Ban chỉ huy quân sự, Trung tâm Y tế, các phòng, ban ngành, đoàn thể TP, UBND phường Văn Dương có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện vùng cách ly y tế đảm bảo quy định phòng chống dịch.

Nhiều khu dân cư ở TP Bắc Ninh bị phong tỏa do liên quan đến các ca mắc Covid-19. Ảnh: Thạch Thảo.

Trước đó, UBND TP Bắc Ninh cũng có quyết định phong tỏa một phần khu phố Nguyễn Công Trứ, phường Vũ Ninh, với tổng số 10 hộ và 52 người. Thời gian phong tỏa từ 23h30 ngày 31/5 đến khi có thông báo mới.

TP Bắc Ninh cũng đang áp dụng cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng, sau khi phát hiện nhiều ca mắc trên địa bàn. Chỉ trong ngày 31/5, địa phương ghi nhận thêm 10 ca mắc Covid-19 mới.

Tính đến tối 1/6, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 876 ca mắc Covid-19 và là địa phương có số bệnh nhân cao thứ 2 của cả nước, chỉ sau Bắc Giang. Trong đó, 218 ca mắc Covid-19 được ghi nhận ở 35 doanh nghiệp của 5/10 khu công nghiệp và 20 doanh nghiệp của các cụm công nghiệp.

Tỉnh này đang phải cách ly tập trung và cách ly tại nhà với hơn 39.600 trường hợp F1, F2 liên quan đến các ca bệnh.