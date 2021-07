Phong tỏa hàng loạt địa điểm ở Hà Nội liên quan ca nhiễm nCoV

Cũng trong chiều 16/7, lực lượng chức năng đã dựng rào chắn, căng dây trước trụ sở Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) tại địa chỉ số 25 Ngô Quyền (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) do có một cán bộ của Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp tiếp xúc với F0.