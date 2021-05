Phong tỏa 2 cây xăng, bắt khẩn cấp chủ doanh nghiệp ở Đồng Nai

Mở rộng điều tra chuyên án làm giả, buôn lậu xăng “khủng” ở Đồng Nai, công an tiếp tục khám xét một cơ sở kinh doanh xăng dầu, bắt khẩn cấp chủ doanh nghiệp.

Sáng 18/5, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với bà Nguyễn Thị Như Mỹ - người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Việt Khánh Anh (phường Trảng Dài, TP Biên Hòa); khám xét nơi ở của người này để điều tra về hành vi Buôn lậu.

Việc khám xét, bắt giữ này liên quan đến đường dây làm giả, buôn lậu hàng trăm triệu lít xăng bị Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá đầu tháng 2 vừa qua.

Lực lượng công an khám xét cửa hàng xăng dầu Trảng Dài.

Cùng với việc bắt bị can, sáng cùng ngày hàng chục CSCĐ, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an TP Biên Hòa phong tỏa, khám xét trạm xăng dầu Trảng Dài (đường Bùi Trọng Nghĩa, phường Trảng Dài, thuộc Công ty TNHH Việt Khánh Anh.

Công ty TNHH Việt Khánh An hoạt động từ năm 2015, do bà Nguyễn Thị Như Mỹ đăng ký đại diện pháp luật. Công ty này hoạt động trong lĩnh vực bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.

Tính đến thời điểm này, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam 59 bị can liên quan đến vụ án, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra.