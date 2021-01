Phòng khám y học cổ truyền ở TP.HCM bị phạt hơn 100 triệu đồng

Đầu năm 2021, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã kiểm tra và xử phạt nhiều cơ sở vi phạm quy định khám, chữa bệnh.

Phòng khám Nhân Lộc Đường tại 1A/192 đường Vĩnh Lộc, ấp 1, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh do ông Trần Văn Nhân chịu trách nhiệm, bị xử phạt 106,4 triệu đồng. Đây là cơ sở chịu mức xử phạt cao nhất trong tháng đầu năm nay.

Theo Thanh tra Sở Y tế TP.HCM, tại thời điểm kiểm tra, phòng khám này chưa được cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh, đồng thời chưa có giấy phép hoạt động. Nghiêm trọng hơn, phòng khám này còn sử dụng thuốc chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành.

Ngoài việc đình chỉ hoạt động trong thời gian 18 tháng kể từ ngày 5/1, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM buộc phòng khám này nộp lại một số lợi ích bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định.

Phòng khám Nhân Lộc Đường bị phạt 106,4 triệu đồng do nhiều vi phạm trong hành nghề khám, chữa bệnh.

Phòng khám Đa khoa khu công nghiệp Tân Tạo tại 4423 Nguyễn Cửu Phú, khu phố 4, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, bị xử phạt 33 triệu đồng do không bảo đảm các điều kiện về nhân lực trong quá trình hoạt động. Bên cạnh đó, khi tình trạng người bệnh vượt quá khả năng chuyên môn của cơ sở, phòng khám này không chuyển người bệnh cấp cứu đến cơ sở khám, chữa bệnh phù hợp.

Ngoài ra, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM còn phạt 35 triệu đồng, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề trong thời hạn 6 tháng đối với bà Hồ Thị Kim Phụng, công tác tại phòng khám này do bà Phụng hành nghề vượt quá phạm vi chuyên môn cho phép.

Trong tháng đầu năm, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM ra quyết định xử phạt liên tiếp nhiều thẩm mỹ viện do kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung.

Các cơ sở làm đẹp bị xử phạt gồm Viện thẩm mỹ CRLong, địa chỉ tại 792 Trường Chinh, phường 15, quận Tân Bình, bị phạt 36,6 triệu đồng. Viện thẩm mỹ Minhon Beauty, địa chỉ tại 79 Nguyễn Thị Thập, Khu đô thị Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, bị phạt 38 triệu đồng. Viện thẩm mỹ Victoria tại 753 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, bị phạt 25 triệu đồng.

Viện thẩm mỹ The Better Korea, địa chỉ tại 14 (R4-42) đường Phan Khiêm Ích, khu phố Hưng Gia 1, phường Tân Phong, quận 7, bị phạt 39 triệu đồng. Ngoài các vi phạm nói trên, cơ sở này còn hoạt động với bảng hiệu không đầy đủ thông tin cơ bản. Một nhân viên y tế tại cơ sở làm đẹp này là Youn Jung-Uk, bị xử phạt 45 triệu đồng do hành nghề không có chứng chỉ.