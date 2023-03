Phòng khách sạn được in 3D, xây chỉ mất vài ngày

Đầu năm 2022, Icon đã hoàn thành House Zero, ngôi nhà cao cấp được in 3D tại Texas với diện tích khoảng 185 m2. Công ty đã gây ấn tượng trong ngành công nghiệp in 3D, dù non trẻ nhưng đang phát triển nhanh chóng.