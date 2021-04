Phòng của kẻ tàng trữ ma túy có 55 viên đạn

Sau khi đồng bọn bị bắt vì mua bán ma túy, Đang rời An Giang để trốn ra Vũng Tàu nhưng không thoát.

Ngày 26/4, Công an tỉnh An Giang khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Trịnh Phước Đang (26 tuổi, ngụ thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn) về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Liên quan vụ án, Công an tỉnh An Giang cũng tiếp nhận từ Công an huyện Thoại Sơn 2 bị can đã bị khởi tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy là Võ Văn Gấu (20 tuổi, ngụ Kiên Giang) và Thái Văn Nghĩa (18 tuổi, ngụ huyện Thoại Sơn).

Trịnh Phước Đang. Ảnh: Nhật Linh.

Đêm 3/2, cảnh sát kiểm tra quán karaoke Ruby ở xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn. Tại phòng VIP 5555, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện Gấu và Nghĩa đang mua bán ma túy.

Từ lời khai của Gấu và Nghĩa, cảnh sát khám xét nơi ở của Đang và Hữu tại quán karaoke Ruby. Ngoài 322,5 gram ma túy, trong phòng của Đang còn có 55 viên đạn dùng cho súng công cụ hỗ trợ và một cân điện tử đã qua sử dụng.

Lúc công an khám xét, Đang và Hữu không có mặt tại địa phương. Đến giữa tháng 4, Đang bị công an bắt tại Vũng Tàu.