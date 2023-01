Vài năm qua, giới mộ điệu chứng kiến sự ra đời của hàng loạt các trào lưu độc đáo xoay quanh thời tiết hoặc các món tráng miệng ngọt ngào. Tiêu biểu, kiểu làm móng glazed donut (bánh donut phủ đường) hay cách trang điểm cold girl (cô gái lạnh giá) từng “làm mưa làm gió” suốt một thời gian dài trên khắp các trang mạng xã hội.

Vì vậy, “vanilla girl” dần dà biến thành một trào lưu thịnh hành không phải là điều quá khó hiểu. Nhìn chung, phong cách thẩm mỹ này bao gồm những trang phục lấy cảm hứng từ những cây kem vani hấp dẫn.

Tuy nhiên, một vanilla girl đúng chất sẽ trông như thế nào ngoài đời thực?

Theo Byrdie, giống hệt với tên gọi của mình, những ai theo đuổi phong cách vanilla girl sẽ ưu tiên tông màu trắng, kem và be trong tủ đồ.

Họ sẽ thường thức dậy với kiểu đồ bộ trắng mềm mại. Khi ở nhà, trang phục của họ có phần quyến rũ với chất liệu ren, quần tất dệt kim, quần cao cấp cùng áo ba lỗ.

Nếu xuất hiện tại những sự kiện trang trọng hơn, họ có thể đổi qua diện áo sơ mi cùng quần sáng màu. Để hoàn thiện bộ cánh, họ khoác ngoài một chiếc áo len cashmere hoặc áo len đan đường vân.

Thực chất, vanilla girl không chỉ xoay quanh quần áo mặc trên người. Đây còn là cả một phong cách sống. Theo đó, không khó để chúng ta bắt gặp những bài viết và video hướng dẫn lối trang điểm, cách làm nến cũng như nước hoa liên quan đến vanilla trên các trang mạng xã hội.

Chưa kể, những cô nàng vanilla sẽ đảm bảo không gian sống sạch sẽ, ấm cúng và sành điệu không khác gì tủ đồ màu kem và be của mình.

Giống với trào lưu pink pilates princess (những cô nàng theo đuổi lối sống lành mạnh và ưu tiên đồ màu hồng), vanilla girl cũng là sự pha trộn giữa hai xu hướng thẩm mỹ phổ biến hơn là clean girl (phong cách ưu tiên sự tự nhiên và đơn giản) và coquette (xu hướng thẩm mỹ nhấn mạnh vào vẻ đẹp thần tiên và nữ tính).

Vanilla girl lấy sự tinh giản, nhẹ nhàng và bền vững từ clean girl kết hợp cùng với sự dịu dàng, mềm mại của vẻ ngoài coquette. Tất thảy tạo nên một phong cách ấm cúng, tinh tế và khá thích hợp cho những tháng mùa đông lạnh giá.

Đặc điểm của các trào lưu (trend) là chúng khó giữ được các luồng ý kiến tương đồng. Dù được công chúng quan tâm mạnh mẽ, không phải ai cũng sẽ có cái nhìn ủng hộ và tích cực. Bạn có thể yêu thích trang phục trắng kem từ đầu đến chân. Tuy nhiên, việc có cả tủ đồ lẫn không gian sống bao phủ trong tông trắng, nâu và be lại làm không ít người ái ngại.

Dù thu hút bởi xu hướng nào, bạn cũng nên nhớ rằng cuộc sống mỗi người không nhất thiết phải xoay quanh bởi một kiểu thẩm mỹ nhất định. Bạn hoàn toàn có thể mặc như một cô nàng vanilla và đổi sang phong cách mới lạ khác vào ngày hôm sau.

'Giải oan' cho Gen Z

Tác giả của cuốn sách "Gen Z, Explained: The Art of Living in a Digital Age" (tạm dịch: Giải mã Gen Z: Nghệ thuật sống trong kỷ nguyên số) tin rằng đây là thế hệ lạc quan, có suy nghĩ nghiêm túc dù là người đang đi học, đi làm hay đã có gia đình. Nhóm tác giả cũng bác bỏ tuyên bố rằng thế hệ Z đang trưởng thành quá chậm hoặc thiếu kỹ năng tư duy phản biện. Họ nhận thấy thế hệ này đang phải chịu quá nhiều phán xét tiêu cực.