Phong cách tuổi 18 của Olivia Rodrigo

Không còn gắn liền với những bộ váy giản dị lúc làm diễn viên Disney, nữ ca sĩ thay đổi hình tượng, tự tin khoe dáng trong các thiết kế khoét ngực sâu.

Đủ tuổi để mặc hở

Không chỉ Cardi B, Olivia Rodrigo cũng là tâm điểm chú ý tại sự kiện AMA 2021. Chiếc váy xanh sequin của David Koma đã giúp ngôi sao 18 tuổi khoe vóc dáng, nổi bật ở thảm đỏ. Lúc biểu diễn, cô cũng ưu tiên thiết kế khoét ngực, xẻ tà, thể hiện nét quyến rũ. Trong những sự kiện gần đây, việc cô liên tục xuất hiện với tạo hình gợi cảm khiến fan bất ngờ. Theo Lifeandstylemag, sự chuyển mình trong phong cách của nữ ca sĩ bắt đầu từ lúc cô đủ 18 tuổi vào tháng 2. Tủ quần áo của cô dần phản ánh vị thế của một phụ nữ trẻ trưởng thành. Sau khi đóng vai chính trong Bizaardvark (2016-2019) và High School Musical: The Series (2019-2021), Olivia nhanh chóng tiếp cận khán giả trưởng thành với tư cách là ngôi sao nhạc pop. Với bản hit Drivers License, cô khiến khán giả thán phục ở Saturday Night Live và đang trở thành một ngôi sao thời trang nghiêm túc. "Olivia không nhất thiết phải mặc đến hàng hiệu. Thay vì hỏi món đồ được làm bởi nhà mốt nào, cô ấy hay thắc mắc nó có phải đồ cổ không? Olivia thích thời trang của những năm 1990 và 2000 khi xuất hiện trước công chúng", Chenelle Delgadillo - nhà tạo mẫu của Olivia và chị gái Chloe - nói với The New York Times. Từ khi xuất hiện tại Nhà Trắng trong bộ đồ Chanel hồng năm 1995, phong cách đường phố cổ điển của cô cũng được chú ý. Ảnh: Teen Vogue, Lifeandstylemag, G.

Cô gái thích màu đen

Dù trước hay sau 18 tuổi, Olivia Rodrigo vẫn dành sự yêu thích cho những thiết kế tông đen. Đôi khi, cô làm mới mình bằng những màu sắc nổi bật hơn như đỏ, neon. Tuy nhiên, trước 18 tuổi, nữ ca sĩ chưa bao giờ khoe da thịt quá đà trên thảm đỏ. Những bộ váy ren, họa tiết khiến cô trông già dặn hơn tuổi. Bù lại, kiểu trang điểm tự nhiên giúp cô luôn tỏa sáng. Vào tháng 1, khi chưa tới sinh nhật, người hâm mộ còn phát hiện cô cô mang giày Converse giản dị phối cùng áo da đen. Ảnh: G, Vogue.