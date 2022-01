Phong cách thời trang của phụ nữ Pháp

Dù để mái tóc rối mới ngủ dậy hay không trang điểm, phụ nữ Pháp vẫn tạo nên sức hút khi họ được truyền cảm hứng ăn mặc qua nhiều thế hệ.

Biểu tượng phong cách nổi tiếng Gabrielle Chanel từng nói: “Trước khi ra khỏi nhà, hãy soi gương và cởi bỏ một thứ”. Phụ nữ Pháp là vậy, họ luôn đơn giản nhưng có sức hút riêng.

Dù với mái tóc rối mới ngủ dậy hay không trang điểm, họ vẫn có thể cho thấy nét sành điệu của mình. Crfashionbook cho rằng phụ nữ Pháp sang trọng mà không cần cố gắng quá nhiều và họ luôn trông hoàn hảo.

Phong cách qua nhiều thế hệ

Ngành công nghiệp thời trang Pháp đã duy trì sức ảnh hưởng toàn cầu trong nhiều thế kỷ qua. Sự tôn vinh yếu tố sang trọng và cổ điển được truyền lại cho các cô gái Pháp từ mẹ của họ. Họ đã phát triển cá tính phong cách và không cần suy nghĩ nhiều.

Phụ nữ Pháp thường gắn liền với đồ tông trung tính. Ảnh: Vogue, HB.

Tủ quần áo sang trọng của phụ nữ Pháp thường bao gồm giày ballet pump, túi xách da sờn rách, túi đeo chéo Jane Birkin, quần jeans vừa vặn, áo blazer đen, khăn quàng cổ bằng lụa, sơ mi trắng cài cúc, váy đen cùng một hương thơm đặc trưng. Họ ít khi chuộng những món đồ có logo quá rõ ràng.

Về màu sắc, họ hay xếp lớp các tông màu trung tính như kaki, trắng, lạc đà, xanh nước biển, xám và đen. Họ tạo nên vẻ ngoài tối giản vượt thời gian chỉ với món đồ duy nhất như khăn quàng cổ hoặc túi da độc đáo.

“Phong cách của phụ nữ Pháp qua nhiều thế hệ vẫn luôn tạo nên sự hấp dẫn với vẻ ngoài đơn giản, sạch sẽ, không quá lố và chẳng nhấn mạnh vào việc chạy theo xu hướng. Đối với phụ nữ Paris, phong cách là một lời khen ngợi cho tâm trí, tài năng và quan điểm”, cây bút Eman Alami nhận định.

Bộ quy tắc phong cách

Who What Wear đã có buổi phỏng vấn các blogger về phong cách Pháp. Đầu tiên, họ sẽ không bao giờ đi giày quá cao. “Đó là lý do bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy một người phụ nữ Pháp có đôi giày như Lady Gaga”, nhà tạo mẫu Labériane Ponton nói.

Với phụ nữ Pháp, họ không cần một chiếc áo lót nâng vòng một. Ảnh: Camille Yolaine.

Ngoài ra, họ cũng sẽ không bao giờ mặc áo lót nâng. Bởi họ nghĩ những bộ ngực nhỏ cũng rất gợi cảm. Tránh mặc quần áo hoặc phụ kiện có tên thương hiệu rõ ràng cũng là quy tắc được phụ nữ Pháp thường áp dụng. Họ cho rằng sự sang trọng toát lên từ cách bạn mặc trang phục chứ không phải thể hiện qua tên tuổi thương hiệu.

Họ hạn chế đeo nhiều hơn ba món trang sức cùng lúc để tránh trông rối mắt cho người nhìn. Trang sức tinh tế thường là món đồ họ thích nhất. Phụ nữ Pháp thường không cố gắng quá mức. Ví dụ, khi đã mặc bộ đồ thật sang trọng, họ thường không cố trang điểm lộng lẫy thêm. Nếu chỉ mặc chiếc áo sơ mi và quần jeans, họ sẽ chỉ thêm màu son đỏ.

“Chúng tôi không phô trương. Chúng tôi thích sự đơn giản”, blogger thời trang người Paris Typhaine Augusto nhấn mạnh.

Phối đồ đơn giản cùng mái tóc búi "lười biếng", Camille Yolaine vẫn trông thu hút. Ảnh: Camille Yolaine.

Trong khi đó, một số người nói rằng họ sẽ không bao giờ mặc quần bó màu da. Họ nói đó là món đồ thảm họa nhất trong giới thời trang.

Nỗi ám ảnh không dứt

Nhiều chuyên gia về phong cách cho rằng Nữ hoàng Pháp Marie Antoinette là It-girl (từ chỉ người phụ nữ đẹp, gây ấn tượng về style) đầu tiên có ảnh hưởng đến thời trang Mỹ. Vào cuối thế kỷ 19, giới nhà giàu Mỹ bị ám ảnh và tìm đến Paris (Pháp) để tìm kiếm những xu hướng thời trang mới nhất. Các nhà báo từ New York (Mỹ) đã được cử đến Paris để đưa tin về thời trang mới nhất dành cho giới thượng lưu xứ cờ hoa.

Tiếp đó, trang phục thể thao nhẹ nhàng của Gabrielle Chanel càng củng cố sức ảnh hưởng về phong cách phụ nữ Pháp. Những thiết kế nới lỏng vòng eo, cắt tóc ngắn, thả rông hay chiếc váy nhỏ màu đen của bà cũng tạo nên sức hút riêng.

Quần tây, bộ vest Chanel cổ điển, váy jersey và áo sơ mi đi biển đã thể hiện sự bình đẳng giới. Hình ảnh phụ nữ không bị gò bó, gắn liền với trang phục đi làm thanh lịch đã phá vỡ tư duy thời trang vào những năm 1920 – thời điểm nhiều người quen với việc ở nhà trong những bộ quần áo bó sát, corset.

Sau Thế chiến thứ hai, nhiều người Mỹ trở thành “bạn hàng” của các nhà mốt Pháp. Sự đổi mới Dior tạo ra đã khiến phụ nữ Mỹ trở nên ảo tưởng. Dior lớn mạnh khi các thiết kế chiếm tới 66% tổng kim ngạch xuất khẩu của Paris Couture.

Yves Saint Laurent cùng với ca sĩ Françoise Hardy đã thể hiện bộ đồ Le smoking lấy cảm hứng từ phong trào Yé-Yé trong nhạc pop. Từ đó, quần áo ready-to-wear của Pháp trở thành cơn sốt. Dòng sản phẩm Rive Gauche của Saint Laurent được thành lập vào năm 1966 đã tuyên bố công thức mới của sự thanh lịch dành cho phụ nữ. Nó giải phóng phong trào nữ quyền qua việc mặc trang phục thể thao.

Thời trang phụ nữ Pháp đã tạo nên sức ảnh hưởng qua nhiều thế kỷ. Ảnh: Chanel, YSL.

Hình ảnh một người phụ nữ Pháp "lười biếng" với tóc búi cao, hút thuốc lá, làn da tự nhiên đã trở thành nỗi ám ảnh của nhiều tín đồ thời trang. Các nhà thiết kế quyền lực của thế kỷ 19 và 20 đã "gieo rắc" nỗi ám ảnh thời trang Pháp bằng cách phỏng theo hình ảnh cô gái Pháp mặc đẹp. Đó là di sản lâu dài của thời trang Pháp.