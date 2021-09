Phong cách thời trang của Lee Hi

Gần đây, Lee Hi nhận sự quan tâm của công chúng khi ra mắt show âm nhạc 4Only. Trong đó Only trở thành bài hát được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Ngoài giọng hát nội lực, Lee Hi cũng được đánh giá cao về gu thời trang.