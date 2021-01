Phong cách thời trang ấn tượng của 'Người đẹp thể thao' Phù Bảo Nghi

Trước khi tham dự Hoa hậu Việt Nam 2020, Bảo Nghi thi đỗ UEF, theo học ngành Quản trị kinh doanh và Marketing. Với thành tích học tập đáng ngưỡng mộ, cô được nhà trường trao học bổng tài năng khi theo học chương trình Cử nhân Anh quốc. Nữ sinh này còn từng trúng tuyển 3 trường đại học của Mỹ là Hult International Business School, University of New Hampshire và University of Massachusetts Boston.