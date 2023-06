Phong cách táo bạo của mỹ nhân đóng vai bạn gái Siêu Nhân

Thông tin gây bất ngờ, bởi lúc đầu, The Guardian đoán hai vai chính sẽ được trao cho Nicholas Hoult và Phoebe Dyvenor của Bridgerton. Song với Brosnahan, mặc dù không nằm trong danh sách tiềm năng từ đầu, cô được kỳ vọng tiếp bước Amy Adams hoàn thành tốt vai nhà báo của tòa soạn Daily Planet. Ảnh: The Direct.

Gần đây, cô đóng cặp với Benedict Cumberbatch trong The Courier và hợp tác cùng Christoph Waltz, Willem Dafoe trong bộ phim viễn tây Dead For a Dollar của đạo diễn Walter Hill. Sự nghiệp của Brosnahan còn trải dài với nhiều dự án lớn nhỏ khác. Ảnh: Theinscribermag.

Zing News Giải trí giới thiệu cuốn The Rock: Through the Lens: His Life, His Movies, His World khắc họa nhiều khoảnh khắc đặc biệt trong 20 năm qua của diễn viên Dwayne Johnson. Anh hiện là một trong những nam diễn viên được trả lương cao nhất thế giới.