Phong cách sống thượng lưu tại dự án The Metropolitan

The Metropolitan là dự án bất động sản cao cấp nằm trong đại đô thị Vinhomes Ocean Park, được mệnh danh “tâm điểm thượng lưu” phía đông Hà Nội.

Hàng nghìn cư dân Hà Nội chọn dịch chuyển từ khu “old town” sang “new city” Vinhomes Ocean Park. Xu hướng này nở rộ khi đại đô thị vừa có thêm The Metropolitan - “tâm điểm sống thượng lưu” nơi giới nhà giàu thủ đô tìm kiếm.

Cuộc sống thượng lưu phía đông Hà Nội

Sau các thị trường trọng yếu là Nhật Bản và Mỹ, Mitsubishi chọn Việt Nam là hướng đầu tư mũi nhọn, tập trung vào lĩnh vực bất động sản. Mới đây, tập đoàn này công bố kế hoạch triển khai dự án bất động sản mang tên The Metropolitan nằm trong đại đô thị Vinhomes Ocean Park - nơi được mệnh danh “tâm điểm thượng lưu” ở phía đông Hà Nội.

The Metropolitan là tâm điểm thượng lưu mà người Hà Nội tìm kiếm. Ảnh chụp từ website dự án.

Với triết lý lấy cư dân làm trung tâm, tinh thần Nhật Bản được Mitsubishi thể hiện rõ nét khi kiến tạo The Metropolitan. Mọi yếu tố về cảnh quan, kiến trúc, môi trường sống và hệ thống tiện ích đều hướng đến mục tiêu nâng cao giá trị sống của cư dân ngang tầm các đô thị hàng đầu thế giới.

Cụ thể, The Metropolitan gồm 15 tòa tháp với hàng nghìn căn hộ có tiêu chuẩn bàn giao cao cấp, phong phú về loại hình, đa dạng về diện tích. Dự án sở hữu phong cách và hơi thở của 4 thành phố là Zurich (Thụy Sĩ), Beverly (Mỹ), London (Anh) và Paris (Pháp). Trong đó, The Zurich là phân khu ra mắt đầu tiên.

Zurich là thành phố lớn nhất của Thụy Sĩ, đồng thời là trung tâm thương mại, văn hóa chính của quốc gia này. Đây là nơi tập trung hàng loạt ngân hàng danh tiếng, thị trường chứng khoán, tập đoàn quốc tế và công ty truyền thông lớn. Do đó, Zurich là một trong những thành phố đáng sống nhất thế giới, thu hút giới doanh nhân giàu có tới định cư.

The Metropolitan góp phần đưa tinh thần của thành phố đáng sống nhất thế giới về với Vinhomes Ocean Park qua phân khu The Zurich - nơi cư dân có thể “tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc”. Phân khu này mở ra không gian sống đắt giá giữa thiên nhiên, với các cụm cảnh quan đặc trưng của đất nước hạnh phúc nhất thế giới và hệ thống tiện ích theo hướng chăm sóc sức khỏe.

Phân khu The Zurich của dự án The Metropolitan với chất sống Thụy Sĩ thời thượng. Ảnh phối cảnh dự án.

Các phân khu ra đời sau sở hữu phong cách riêng biệt, mang đến trải nghiệm sống thú vị giữa “tâm điểm thượng lưu” The Metropolitan. Trong đó, phân khu The Beverly là “miền đất hứa” của các cư dân tìm kiếm cuộc sống phóng khoáng và xa hoa như Beverly Hills bờ Tây nước Mỹ. The London tựa bộ sưu tập sản phẩm hàng hiệu phiên bản giới hạn, giúp chủ nhân thể hiện đẳng cấp. Trong khi đó, The Paris là tác phẩm nghệ thuật với không gian sống sang trọng, làm hài lòng những chủ nhân có gu.

Ưu thế giúp The Metropolitan hấp dẫn giới tinh hoa

Sau lễ ra quân The Metropolitan - phân khu The Zurich, thị trường bất động sản phía đông Hà Nội càng thêm sôi động. Anh Xuân Hợp (nhân viên đại lý bất động sản) phân tích khẩu vị lựa chọn bất động sản của khách hàng ngày càng khắt khe, nhất là giới doanh nhân, những người thành đạt từng sinh sống ở nước ngoài.

“Sở hữu ưu thế về vị trí, hạ tầng và chất sống là lý do The Metropolitan luôn trong top danh sách được tìm kiếm hiện nay”, anh nói thêm.

The Metropolitan được xem là biểu tượng sống thượng lưu dành cho cư dân tinh hoa. Ảnh phối cảnh dự án.

The Metropolitan hứa hẹn trở thành biểu tượng sống cao cấp của người dân phía đông Hà Nội nhờ vị trí đẹp với một mặt tiếp giáp đường Lý Thánh Tông, một mặt nằm ngay trục đường Đại Dương - huyết mạch của Vinhomes Ocean Park. Với “tọa độ” cửa ngõ của Gia Lâm - nơi chuẩn bị lên quận vào năm 2023, cư dân dự án dễ dàng kết nối tới trung tâm Hà Nội hay đi các tỉnh, thành trong khu vực nhờ hạ tầng đồng bộ.

Cư dân tương lai của The Metropolitan còn được trải nghiệm tâm điểm phồn hoa sôi động. Gần nhất là hoạt động phố đêm ẩm thực (khai trương từ 25/10), thời gian hoạt động từ 16h tới 2h hôm sau với gian hàng đan xen hoạt động nghệ thuật. Minishow “Dear ocean” vừa được khởi động với tần suất 2 lần/tháng vào ngày 15/10; chuỗi sự kiện “Summer dream” kéo dài suốt tháng 8-9 thu hút hàng chục nghìn lượt khách mời mỗi tuần.

Với không gian lý tưởng, sở hữu chất sống thượng lưu, The Metropolitan là dự án nổi bật trên thị trường bất động sản, trở thành lựa chọn của người có nhu cầu tìm kiếm cuộc sống chất lượng cao.