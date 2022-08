Phong cách sành điệu của DJ nổi tiếng Singapore

Bên cạnh tài năng âm nhạc, chính phong cách thời trang ấn tượng và sành điệu chính là thế mạnh giúp DJ 26 tuổi nổi bật so với những đồng nghiệp cũng thế hệ. "Khi bắt đầu sự nghiệp, tôi không để tâm lắm đến những bộ trang phục mình mặc lên sân khấu biểu diễn. Nhưng tôi dần nhận ra nếu không gây được ấn tượng trực quan với khán giả, họ sẽ không nhớ mình là ai", Farah giải thích với Her World về lý do cô xây dựng phong cách cá nhân thông qua trang phục.