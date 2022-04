Phong cách Moombahton độc đáo trong MV 'Vì ta đã có…'

Vừa ra mắt, MV “Vì ta đã có…” của ngành bảo hiểm nhân thọ (BHNT) đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng nhờ phong cách Moombahton sôi động.

Ra đời năm 2009 tại Washington, Mỹ bởi DJ - nhà sản xuất âm nhạc Dave Nada, giai điệu theo phong cách Moombahton tạo nên một cơn sốt âm nhạc trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Nhờ kết hợp hai thể loại âm nhạc là house (dựa trên nhạc điện tử EDM) và reggaeton (dựa trên nhạc rap), đặc trưng của thể loại Moombahton là tempo (tốc độ) nhanh, tiếng bass dày, nhịp trống two-step (nhịp trống kép) tạo cảm giác sôi động, phấn khích. Thể loại âm nhạc này mang đến cảm hứng cho nhiều nhạc sĩ toàn cầu.

Được lấy cảm hứng từ phong cách sôi động đặc trưng của thể loại Moombahton, MV “Vì ta đã có…” tạo nên làn sóng chia sẻ trên các trang mạng xã hội. Bên cạnh bày tỏ sự yêu thích với giai điệu sôi động, dân mạng còn hứng thú khi đây là bài hát đầu tiên được viết riêng cho ngành BHNT.

BHNT vốn là lĩnh vực gắn liền với hình ảnh nghiêm túc và truyền thống. Tuy nhiên MV này đã thổi làn gió mới và mở ra những góc nhìn thú vị cho mọi người. Ca từ tinh tế, giai điệu bắt tai và chất nhạc vui tươi góp phần khơi dậy cảm xúc “an tâm vui sống, đường đời thênh thang” của người nghe.

MV “Vì ta đã có…” mang giai điệu trẻ trung, tiết tấu sôi động đặc trưng của phong cách Moombahton.

Để truyền tải thông điệp về vai trò của bảo hiểm trong cuộc sống, nội dung MV khai thác câu chuyện của một gia đình đang đối mặt nhiều khó khăn, cũng như cách họ vượt qua sóng gió nhờ điểm tựa tài chính.

“Những khi nắng gắt hay lúc mưa giông

Nhiều khi cuộc sống khiến ta nản lòng

Đi rồi sẽ đến, khó khăn sẽ qua

Nhưng ta vẫn cần một tương lai tươi sáng

Bảo vệ sức khỏe, bảo vệ gia đình

Bảo vệ tài chính, bảo vệ chính mình”.

Vui tươi, rộn rã và uyển chuyển, giai điệu Moombahton kết hợp ca từ giàu cảm xúc của MV “Vì ta đã có…” đã truyền cảm hứng cho MC Liêu Hà Trinh. Trên trang cá nhân, nữ MC bày tỏ: “Mong rằng chúng ta hiểu cuộc đời vốn vô thường. Bên cạnh sức mạnh xuất phát từ trái tim, bảo hiểm là tình yêu từ lý trí bổ trợ thêm. Từ đó, chúng ta có thể dành trọn sự bảo vệ cho người mình thương”.

MV nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ cộng đồng, trong đó có MC Liêu Hà Trinh.

Không chỉ lan tỏa thông điệp ý nghĩa, MV “Vì ta đã có…” còn là món quà ngành bảo hiểm gửi đến khách hàng, khi cả nước đang nỗ lực trở lại cuộc sống bình thường mới sau đại dịch. Đại diện Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV) cho biết ca từ được viết trong bài hát là nỗ lực truyền thông để BHNT đến gần với người tiêu dùng hơn.

Ngoài ra, ca khúc góp phần nâng cao nhận thức của người dân, giúp họ hiểu thêm về lợi ích mà BHNT đem lại trong cuộc sống, cũng như cải thiện hình ảnh của ngành bảo hiểm. Đây cũng là “món quà” hỗ trợ các công ty BHNT thành viên tiếp cận khách hàng thuận lợi hơn.

“Có bảo hiểm tài chính vững vàng

Có bảo hiểm yên tâm tuổi vàng

Có bảo hiểm gia đình hạnh phúc

Có bảo hiểm tương lai vẹn toàn

Có bảo hiểm an tâm học vấn

Có bảo hiểm nhà cửa khang trang

Có bảo hiểm có quỹ tiết kiệm

Có bảo hiểm đường đời thênh thang”.

Theo số liệu ước tính của IAV năm 2021, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 217.338 tỷ đồng (tăng 16,71% so với cùng kỳ năm 2020). Trong đó doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 57.880 tỷ đồng (tăng 3,98% so với cùng kỳ 2020); doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 159.458 tỷ đồng (tăng 22% so với cùng kỳ 2020). Những con số này cho thấy xu hướng người gia nhập bảo hiểm có chiều hướng tăng.

Thông qua MV sôi động, IAV kỳ vọng ngành BHNT nói riêng và bảo hiểm nói chung đến gần hơn với công chúng. Đồng thời, ca khúc giúp người dân nhận ra ưu điểm của BHNT là sự đồng hành bảo vệ lâu dài, mang đến những khoản tích lũy và đảm bảo tài chính cho người tham gia cũng như gia đình.