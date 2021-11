Phong cách Lady Gaga

Trong quá trình quảng bá cho bộ phim "House of Gucci", Lady Gaga gây ấn tượng với phong cách thời trang quyến rũ. Trang phục trở thành công cụ để nữ ca sĩ thể hiện cá tính riêng.

Màu sắc nổi bật trên thảm đỏ

WWD nhận định Lady Gaga đang xây dựng hình tượng nóng bỏng trong quá trình quảng bá cho bộ phim House of Gucci. Vào ngày 13/11, nữ ca sĩ diện mẫu váy từ Versace khi tham dự buổi công chiếu phim tại Milan, Italy. Thiết kế được đặt may riêng với phần thân trên là corset phối cùng ren. Chi tiết xẻ cao ở đuôi váy giúp người mặc thêm phần gợi cảm. Lady Gaga phối thiết kế cùng trang sức của hãng Tiffany & Co.. Sandra Amador và Tom Eerebout là những stylist đứng sau tạo hình của Lady Gaga. Ngày 9/11, nữ ca sĩ xuất hiện tại buổi ra mắt phim ở London, Anh, với trang phục màu tím. Thiết kế với những lớp vải voan giúp Lady Gaga dễ tạo dáng trên thảm đỏ. Mẫu váy gam tím này từng làm mưa làm gió khi xuất hiện trong show diễn Love Parada của nhà mốt Gucci ở Los Angeles, Mỹ. Ảnh: CNN, WWD, Versace, Gucci.

Hình tượng trưởng thành

Thời gian gần đây, người ta có thể dễ dàng đoán được bộ phim mà Lady Gaga đang quảng bá qua trang phục. Tại London, nữ ca sĩ diện bộ đồ từ thương hiệu Gucci với áo choàng và váy đính cúc. Thiết kế được phủ kín logo của thương hiệu Italy. Lady Gaga dùng thêm phụ kiện là túi xách Gucci Zumi ánh kim, đôi boots đế cao đặc trưng và cặp kính râm từ thương hiệu Victoria Beckham. Đây không phải lần duy nhất Lady Gaga thu hút sự chú ý với trang phục của mình. Sau khi mặc bộ đồ sang trọng của nhà mốt Italy, nữ ca sĩ chuyển sang hình ảnh gợi cảm với váy cut-out từ thương hiệu Et Ochs. Ngoài ra, cô thường xuyên sử dụng phụ kiện để tạo điểm nhấn cho trang phục. Điển hình là đôi giày đế cao. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ dùng thêm các item khác như kính râm, quần tất đính đá và túi xách từ Hermès. Ảnh: W Magazine, Vogue, Gucci.