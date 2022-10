Phong cách đường phố như hội IT Girl với BST Charles & Keith x Both

BST độc quyền của Charles & Keith kết hợp cùng thương hiệu Both từ Paris, đặc trưng bởi phong cách punk những năm 90, đã thu hút dàn người đẹp Châu Bùi, Lan Ngọc, Trang Lou.

Trong những bộ cánh và phụ kiện ấn tượng, dàn sao V-Biz như hóa thân thành những cô nàng IT Girl cá tính, năng động nhưng cũng không kém phần thời thượng và quyền lực.

Những IT Girl với gu thời trang ấn tượng

Thành công rực rỡ tại các tuần lễ thời trang quốc tế đình đám ở New York, Milan và Paris Fashion Week, Châu Bùi ngày càng khẳng định sức hút. Lần xuất hiện gần đây, nàng fashionista chọn cho mình chiếc túi bucket và giày loafers trong BST Charles & Keith x Both. Các item nổi bật với chi tiết khóa cùng thiết kế bản in màu vàng chanh phủ trên lá cẩm thạch mới lạ.

Mẫu giày loafers Jules của Charles & Keith với bản in lá cẩm thạch phủ trên nền vàng chanh, cùng thiết kế đế cong cao su độc quyền được Châu Bùi kết hợp cùng outfit sành điệu. Đi cùng là chiếc túi bucket Charles & Keith hình dáng độc đáo, được thiết kế nổi bật trên nền da màu đen, nhấn nhá lá cẩm thạch và khuy bạc gunmetal.

Với 2 phụ kiện túi và giày trong BST mới, Châu Bùi như hóa thân thành cô nàng thành thị những năm 90 với gu thời trang cá tính.

Châu Bùi cá tính trong bộ trang phục ấn tượng.

Trong khi đó, Ninh Dương Lan Ngọc cũng thể hiện gu thời trang ấn tượng không kém trong BST mới của nhà Charles & Keith. Là ngôi sao có sức ảnh hưởng mạnh mẽ tới giới trẻ, nữ diễn viên không chỉ được yêu thích nhờ những tác phẩm xuất sắc trên màn ảnh mà còn tạo dấu ấn riêng với gu thời trang đa dạng.

Trong hình ảnh mới nhất, cô chọn chiếc túi Baguette cổ điển và đôi boots cổ cao phong cách Chelsea từ Charles & Keith.

Với chiều cao nổi bật cùng gương mặt sáng và thân hình chuẩn, Ninh Dương Lan Ngọc biết tận dụng lợi thế để “cân” các trang phục và phong cách khác nhau. Trong lần xuất hiện này, cô thể hiện nét cá tính nhưng vẫn giữ được sự cổ điển, thanh lịch.

Nữ diễn viên khéo léo khoe đôi chân thon dài trong outfit đậm chất Y2K.

Hot mom Trang Lou ngày càng chứng minh sức hút đặc biệt qua những lần xuất hiện trước công chúng. Mới đây, cô nàng đã thể hiện gu thời trang ấn tượng qua BST mới của Charles & Keith x Both. Vẫn giữ phong cách tối giản, cô chọn đôi giày loafers đế cao màu trắng và túi Jules màu đen.

Với 2 gam màu cơ bản trắng - đen, Trang Lou tự tin dạo phố trong set đồ thanh lịch nhưng không kém phần cá tính nhờ vào mẫu giày và túi mới nhất của Charles & Keith và Both. Với sự linh hoạt trong phong cách thời trang, cô ngày càng chiếm được sự yêu mến trong lòng người hâm mộ.

Hot mom Trang Lou lựa chọn phong cách phối đồ đơn giản, thanh lịch.

Cái bắt tay tạo nên cú hích

Xoay quanh phong cách punk của những năm 90 kết hợp với thời trang dạo phố sang trọng ở thị thành, cái bắt tay giữ hai thương hiệu Charles & Keith và Both đã phần nào tái hiện nét đẹp từ những điều không hoàn hảo trong thời hiện đại.

Bộ BST gồm 3 màu chủ đạo đen, trắng và bản in lá cẩm thạch phủ trên nền vàng chanh. Các thiết kế lấy cảm hứng từ phong cách đường phố Grunge, chẳng hạn như kiểu giày unisex, các chi tiết kim loại đặc biệt. Tất cả mang đến cái nhìn mới mẻ về sự giao thoa của thời trang thập niên 90 và tinh thần nhiệt huyết tuổi trẻ ngày nay.

BST khẳng định tuyên ngôn thời trang tối giản - sang trọng và không thể thiếu nét thanh lịch.

Tôn trọng quá khứ và hy vọng vào tương lai, BST thể hiện mong muốn cùng nhìn lại những gì đã qua để làm hành trang tiến về phía trước. Phản ánh rõ nét đặc điểm thiết kế của hai thương hiệu, những mẫu túi và giày trong BST độc quyền toát lên vẻ đẹp của sự giao thoa công nghệ hiện đại và gu thẩm mỹ hoài cổ độc đáo. Thông qua đó, Charles & Keith và Both mong muốn truyền tải thông điệp về những điều khiếm khuyết, rạn vỡ vẫn có thể tạo nên vẻ đẹp riêng biệt.