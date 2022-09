Phong cách của BlackPink đã bão hòa

Chuyên gia nhận định các nhóm nhạc nữ hiện giờ không cần đi theo concept girl crush để thành công bởi phong cách này đã bão hòa. Tân binh IVE, NewJeans đang chứng minh điều đó.

Theo Korea Times, thời kỳ hoàng kim mới của các nhóm nhạc nữ Kpop dường như đã đến. Những nhóm nhạc ra mắt trong giai đoạn 2021-2022 đang thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc và bán được lượng lớn album trên toàn thế giới.

Màn trình diễn ấn tượng của họ là thành tích nằm ngoài mong đợi của hầu hết khán giả Hàn Quốc. NewJeans là một ví dụ. Nhóm nhạc 5 thành viên phát hành album đầu tiên vào 8/8 và bán được 440.000 bản. Họ là nhóm nhạc nữ có doanh thu album tuần đầu tiên cao nhất.

Nhóm nhạc nữ thay đổi luật chơi

Hiện, Attention của NewJeans vẫn đứng hạng 1 trên bảng xếp hạng Melon, vượt qua những đàn chị nổi tiếng như BlackPink, TWICE, IVE, ITZY… NewJeans gồm 5 thành viên, trong đó Hanni (tên thật Phạm Ngọc Hân) mang quốc tịch Việt Nam. Nhóm do Min Hee Jin - cựu giám đốc sáng tạo của SM Entertainment - sản xuất.

IVE cũng chinh phục bảng xếp hạng tương tự vào tháng 4 với ca khúc Love Dive. Gần đây, nhóm trở lại với ca khúc mới After Like và lập tức leo lên hạng 3 của Melon. Nhóm nhạc nữ chỉ xếp sau BlackPink và NewJeans. Ra mắt vào năm 2021, IVE đã có 3 ca khúc liên tiếp đứng top đầu các bảng xếp hạng là Eleven, Love Dive và After Like.

Min Hee Jin không tiết lộ thông tin các thành viên NewJeans trước khi ra mắt MV đầu tiên.

Doanh số bán album của IVE cũng đáng kinh ngạc. Đĩa đơn mới của nhóm bán được 924.363 bản trong tuần đầu tiên phát hành, theo Hanteo Chart. Trước đó, aespa thậm chí bán được hơn một triệu bản mini-album Girls trong tuần đầu tiên phát hành. aespa trở thành nhóm nhạc nữ Kpop đầu tiên đạt được thành tích này.

Theo Lee Hye Jin - giáo sư truyền thông tại Trường Báo chí và Truyền thông USC Annenberg - những nhóm nhạc kể trên thuộc thế hệ thứ tư của Kpop. Họ đang phá vỡ truyền thống lâu đời của Kpop là các nhóm nhạc nữ tụt hậu so với đồng nghiệp nam về doanh số bán album.

Thế hệ Kpop đầu tiên thường được cho là bắt đầu vào cuối những năm 1990 với sự xuất hiện của các nhóm nhạc như HOT và SES. Các ngôi sao thế hệ thứ hai bao gồm TVXQ, Big Bang và SNSD, Wonder Girls... Thế hệ thứ ba gồm BTS, BlackPink, EXO và TWICE...

Trong lịch sử, các nhóm nhạc nữ ít sinh lợi hơn các nhóm nhạc nam. Những nhóm nam thường có nhiều fan nữ trung thành và họ sẵn sàng mua album, vé concert, hàng hóa đắt tiền. Mặt khác, các nhóm nhạc nữ phải chiếm được cảm tình của công chúng để tồn tại trên các bảng xếp hạng. So với đồng nghiệp nam, nhóm nhạc nữ khó xây dựng fandom mạnh hơn. Hầu hết người theo dõi nhóm nhạc nữ là nam giới. Tuy nhiên, đối tượng này không nhiệt tình, chịu chi và trung thành bằng fan nữ.

Bây giờ, trò chơi đã thay đổi. Ngoài những nhóm nhạc kể trên, các ngôi sao tân binh như Le Sserafim, Kep1er và NMIXX cũng lập tức thu hút sự chú ý ngay sau khi ra mắt.

NMIXX là nhóm nhạc nữ mới của JYP Entertainment.

Giáo sư Lee giải thích có ba yếu tố quan trọng đằng sau sự thành công của các nhóm nữ. "Đầu tiên, họ ra mắt dưới những công ty lớn. Le Sserafim là nhóm nhạc nữ đầu tiên được tạo ra bởi HYBE. Aespa là nhóm nhạc nữ mới của SM. Trong khi đó, NMIXX là đàn em cùng công ty với TWICE, ITZY. Nhờ đó, họ nổi tiếng trước khi chính thức ra mắt”, giáo sư nhận định.

Với trường hợp IVE, họ có hai thành viên nổi tiếng từ chương trình thực tế Produce 48 là Jang Won Young và Ahn Yu Jin. Từ khi tham gia Produce 48 và là thành viên của nhóm nhạc dự án IZ*ONE, họ đã có lượng fan đông đảo.

"Các thành viên Kep1er cũng có cơ hội giới thiệu bản thân thông qua chương trình sống còn Girls Planet 999 (2021) trước khi ra mắt. StayC có Sieun - cựu diễn viên nhí và là con gái của ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc Park Nam Jung. Các thành viên này đã thu hút sự quan tâm của khán giả. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng vẫn là bài hát. Hầu hết ca khúc của các nhóm nhạc nữ là nhạc pop, giai điệu dễ nghe, hát và nhảy theo. Chúng có âm vực thấp và giúp khán giả có thể dễ dàng hát theo", Lee Hye Jin nhận định.

BlackPink khởi đầu thời đại mới

Kim Jin Woo - giáo sư kinh doanh âm nhạc tại Viện Nghệ thuật Seoul và là trưởng nhóm nghiên cứu tại Gaon Chart - nhận định sau khi BlackPink trở thành nhóm nhạc nữ Kpop đầu tiên bán được một triệu album vào năm 2020, những người trong ngành âm nhạc nhận ra nhóm nhạc nữ cũng có thể đạt thành tích tốt ở mảng bán album.

Anh nói: "Ban đầu, công ty giải trí chỉ cố gắng nhắm vào thị trường châu Á khi ra mắt các nhóm nhạc nữ. Nhưng sau thành công của BlackPink, họ bắt đầu tìm cách vươn ra toàn cầu. Họ tung ra nhiều sản phẩm với concept girl crush thay vì đi theo hướng sôi nổi và đáng yêu để thu hút người hâm mộ nữ trên toàn cầu. NewJeans là một ngoại lệ".

Trong thế giới Kpop, khái niệm girl crush dùng để chỉ những người phụ nữ mạnh mẽ, tự tin, độc lập, có thể truyền cảm hứng và sự ngưỡng mộ cho những người hâm mộ cùng giới.

Tuy nhiên, giáo sư Lee cho rằng concept này đã đến điểm bão hòa. "Nhiều nhóm nhạc ra mắt trong giai đoạn 2021-2022 cho thấy những khía cạnh khác nhau về concept và âm nhạc một nhóm nhạc nữ", cô chỉ ra.

aespa, IVE, Le Sserafim và StayC nổi tiếng ngay khi ra mắt.

"NewJeans đã làm thay đổi mọi thứ với âm nhạc thoải mái, tươi mới và cổ điển. Âm nhạc của nhóm làm nổi bật sự ngây thơ của các thành viên đang ở tuổi vị thành niên. Sự xuất hiện của NewJeans cho thấy concept girl crush dường như đã chạm ngưỡng bão hòa. Có vẻ sự đa dạng về âm thanh, phong cách là một số đặc điểm nổi bật của các nhóm nhạc nữ thế hệ thứ 4", chuyên gia nhận định.

Theo giáo sư, aespa mang tính thử nghiệm và sắc sảo hơn, trong khi đó StayC gây ấn tượng với khía cạnh dễ thương.

"Le Sserafim và IVE khá giống nhau về đội hình nhưng họ có phong cách khác nhau. Le Sserafim thể hiện sự tự tin và ý chí mạnh mẽ trong khi IVE tập trung nhiều hơn vào việc mang lại cảm giác lãng mạn", Kim Jin Woo nhận định.

Thành công của những nhóm nhạc nữ mới chứng tỏ họ không cần tuân theo một công thức nhất định để có thể chiến thắng. Điều quan trọng là họ sở hữu những bài hát chất lượng và cá tính riêng biệt.

"Không phải ai cũng cần bắt chước concept girl crush của BlackPink hoặc (G)I-DLE để tồn tại và phát triển. Họ có thể bắt đầu với những bài hát hay, hấp dẫn và làm nổi bật kỹ năng biểu diễn cũng như cá tính độc đáo của họ", giáo sư Lee nói.

Kim dự đoán các nhóm nhạc nữ thế hệ thứ tư có khả năng tiếp tục chuỗi chiến thắng của họ.

"Chúng ta có thể sẽ thấy nhiều nghệ sĩ nữ chinh phục các bảng xếp hạng và bán được số lượng lớn album. Vì ngành công nghiệp Kpop đã có tiền lệ và đang tận dụng xuất sắc điều đó để tạo ra phiên bản nâng cấp. Do đó, viễn cảnh này không viển vông. Một số nhóm nhạc nữ sẽ tiếp bước đồng nghiệp nam. Họ tập trung nhiều hơn vào việc xây dựng cộng đồng người hâm mộ toàn cầu bằng cách tạo ra các bản nhạc hip hop, mạnh mẽ và cá tính hơn", Kim đánh giá.