Phong cách Classic Farmhouse và Modern Farmhouse trong thiết kế

Phong cách Farmhouse sẽ mang lại cảm giác ấm áp và bình yên cho không gian sống của bạn.

Phong cách Farmhouse là gì?

Phong cách Farmhouse bắt nguồn từ thế kỷ XVI tại Châu Âu. Mục đích sử dụng ban đầu của phong cách này là dành cho những người nông dân nên vật liệu sử dụng cũng rất đơn giản.

Lấy cảm hứng từ các trang trại bình yên, phong cách Farmhouse đã khéo léo đưa những đường nét nhẹ nhàng, đơn giản và mộc mạc vào trong thiết kế.

Chính vì thế, những ngôi nhà theo phong cách này sẽ đem đến cảm giác gần gũi, thoải mái và ấm cúng cho gia chủ, thoát khỏi sự xô bồ của thành thị.

Dưới đây là 3 ưu điểm của phong cách Farmhouse theo The Spruce:

Dễ dàng kết hợp cùng nhiều phong cách khác trong thiết kế.

Vật liệu chính thân thiện với môi trường và dễ tìm.

Tạo nên cảm giác ấm cúng và gần gũi cho không gian.

Cách trang trí nhà theo phong cách Classic Farmhouse

Cũng giống như các đặc điểm của phong cách Farmhouse, Classic Farmhouse sẽ mang đến cảm giác ấm cúng và gần gũi cho ngôi nhà của bạn.

Tuy nhiên, phong cách này sẽ nghiêng về những đường nét tối giản và gọn gàng, tránh sự rườm rà trong cách thiết kế.

Dưới đây là 3 gợi ý bạn có thể áp dụng cho phong cách Classic Farmhouse.





Sử dụng gỗ làm điểm nhấn

Phong cách này bắt nguồn từ các trang trại và người nông dân nên thường ưu tiên sử dụng các vật liệu đơn giản và gần gũi với thiên nhiên như gỗ, theo Livingspace.

Có rất nhiều cách để bạn có thể áp dụng chất liệu này vào trong không gian sống của mình như: lót sàn, đồ nội thất, ốp tường,...

Để làm giảm cảm giác nặng nề cho ngôi nhà, gia chủ có thể thay đổi sắc độ gỗ của các khu vực sử dụng vật liệu này. Với những chi tiết thiết kế lớn, hãy sử dụng gam màu đậm hoặc nhạt hơn so với tổng thể.

Cấu trúc đơn giản

Chính sự đơn giản và gần gũi của phong cách này mà ngày nay, nó ngày càng trở nên phổ biến và được nhiều người quan tâm, The Spruce cho biết.

Không sử dụng nhiều các đường nét cầu kỳ hay cách trang trí rườm rà, Classic Farmhouse thường tận dụng những gì vốn có. Những món đồ trang trí theo phong cách cổ điển, có phần hơi cũ kỹ cũng là một điểm nhấn cho phong cách ày.

Việc tận dụng và tái sử dụng những thứ có sẵn, không can thiệp nhiều đến phần thô cũng là một giải pháp giúp bạn tiết kiệm kinh phí cho việc thiết kế.

Màu sắc trung tính

Lựa chọn những gam màu trung tính không chỉ tăng thêm cảm giác ấm cúng, sáng sủa cho không gian sống của bạn mà còn là một đặc điểm quan trọng của phong cách này.

Sử dụng những màu sắc như: trắng, xám, be hay màu pastel, kết hợp cùng ánh sáng tự nhiên sẽ mang đến cảm giác thư thái, nhẹ nhàng khi bước vào không gian sống.

Cách trang trí nhà theo phong cách Modern Farmhouse

The Spruce nhận xét, Modern Farmhouse là phiên bản nâng cấp hơn so với Classic Farmhouse. Phong cách này sẽ kết hợp thêm những chi tiết hiện đại và thoải mái hơn so với bản gốc Classic Farmhouse.

Dưới đây là 3 gợi ý bạn có thể áp dụng cho phong cách này.



Tính thiết thực và tối giản trong thiết kế

Livingspace viết, mục đích chính mà phong cách này muốn hướng đến là sự gọn gàng và cảm giác thoải mái cho không gian sống. Chính vì thế, tính thiết thực và sự tối giản là hai đặc điểm quan trọng trong việc thiết kế.

Bên cạnh đó, hai đặc điểm này còn giúp bạn có thêm nhiều diện tích sử dụng hơn trong ngôi nhà, hạn chế tiêu tốn nhiều kinh phí cho việc trang trí mà tập trung vào những sản phẩm thật sự cần thiết.

Tuy nhiên, trải nghiệm của gia chủ vẫn là điều cần đặc biệt lưu tâm nên bạn cũng không cần quá khắt khe trong việc hạn chế vật dụng và đồ trang trí trong nhà nếu nó làm bạn không thoải mái.

Yếu tố tự nhiên

Ngoài chất liệu gỗ tự nhiên như đã đề cập ở trên, với phong cách này, chủ nhà còn có thể sử dụng thêm các chất liệu khác như: bông, mây, tre, đá,...

Để không bị lặp lại với phong cách Classic Farmhouse, bạn hãy sử dựng những chất liệu này trên các vật dụng, đồ nội thất có thiết kế hiện đại và phá cách hơn.

Đường nét hiện đại

Sử dụng những món đồ nội thất hiện đại trên một tổng thể truyền thống sẽ tạo ra sự đối lập hoàn hảo cho không gian sống theo phong cách Modern Farmhouse, The Spruce nhận xét.

Chính việc sử dụng thêm những đường nét hiện đại trong thiết kế đã khiến Modern Farmhosue ngày càng phát triển và gần gũi hơn. Không cần quá cầu kỳ, những chi tiết này có thể là sự kết hợp giữa thép và gỗ trong vật liệu hay sử dụng những món đồ trang trí mới mẻ hơn cho ngôi nhà của bạn.