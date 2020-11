Phòng Bầu dục được thay đổi mỗi khi có tổng thổng mới

Ông Barack Obama thay đổi thiết kế Phòng Bầu dục bằng giấy dán tường kẻ sọc hai màu nâu nhạt, be và rèm cửa màu nâu đỏ. Hai bước tượng của cố Tổng thống Abraham Lincoln và mục sư Martin Luther King lấp vào chỗ trống tượng cựu Thủ tướng Churchill. Trên nền nhà, thảm trải sàn màu be in những câu cách ngôn của các đời tổng thống đi trước.