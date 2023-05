Phối nhiều vòng cổ sao cho chuẩn mốt

Không chỉ dùng cho quần áo, layer (xếp lớp) còn được nhiều tín đồ thời trang tận dụng vào trong phối phụ kiện, đặc biệt là vòng cổ.

Nếu phối hợp khéo léo, vòng cổ giúp tôn dáng cổ và trang phục đáng kể. Ảnh minh họa: cottonbro studio/Pexels.

Phụ kiện giúp cho trang phục trở nên sành điệu và thu hút hơn nếu chúng ta biết phối hợp đúng cách. Tương tự, đeo nhiều lớp vòng cổ giúp tôn dáng cổ thanh thoát cũng như điểm xuyết thêm cho vẻ ngoài của chúng ta.

Dưới đây, Marie Claire làm việc với Alison Bruhn, nhà tạo mẫu thời trang kiêm người sáng lập Công ty thời trang The Style That Binds Us, đưa ra những chỉ dẫn hữu ích để layer vòng cổ.

Sử dụng kẹp nhiều lớp giúp việc phối nhiều vòng cổ trở nên dễ dàng hơn. Ảnh minh họa: Awe Inspired.

Phụ kiện hỗ trợ

Trước khi phối nhiều vòng cổ, mọi người nên chuẩn bị thêm một chiếc kẹp nhiều lớp (layering clasp) dành cho trang sức.

“Tôi luôn gợi ý mua loại kẹp này. Chúng giúp liên kết, cố định dây chuyền với nhau cũng như tránh được hiện tượng móc rối. Bên cạnh đó, người dùng cũng dễ dàng tháo tất cả các dây đeo cổ cùng một lúc”, Bruhn nói.

Tiếp theo, chúng ta cũng nên bắt đầu phối vòng từ mức đơn giản nhất. Layer vòng cổ chủ yếu xoay quanh việc xếp chồng chúng nhưng mọi người không nên sử dụng quá nhiều phụ kiện trong việc này.

Bruhn khuyến khích thử nghiệm xếp lớp ba vòng cổ trước. Nguyên nhân là nhiều hơn 5 chiếc có thể dễ dàng trở thành một mớ hỗn độn ngay cả khi chúng ta đang sử dụng móc cài nhiều lớp.

Các lớp vòng cổ nên có điểm nhấn. Ảnh minh họa: cottonbro studio/Pexels.

Chọn điểm nhấn

Mọi người nên chọn một tiêu điểm hay điểm nhấn cho các lớp vòng cổ của mình. Vẻ ngoài sẽ trông ấn tượng hơn khi phụ kiện đẹp và có ý nghĩa. Vì vậy, chúng ta nên lựa chọn ít nhất một chiếc vòng cổ đặc biệt.

Đó có thể là bất cứ thiết kế nào từ trang sức gia truyền đến dây chuyền cũ miễn sao chúng nổi bật khi xếp cùng những chiếc vòng cổ khác. Bruhn khuyên mọi người nên chọn mẫu vòng tâm điểm trước rồi hẵng xếp lớp khác theo cùng.

Thử nghiệm với đa dạng kiểu dáng và chất liệu giúp layer vòng cổ dễ dàng hơn. Ảnh minh họa: Ron Lach/Pexels.

Đa dạng chất liệu và độ dài

Sau khi có được kẹp nhiều lớp và vòng cổ tiêu điểm, mọi người mới nên chuyển sang layering. Bruhn cho hay thay vì phối những chiếc dây chuyền tương tự nhau, chúng ta có thể thoải mái sáng tạo hơn.

Mọi người có thể thêm gia vị cho vòng cổ bằng cách kết hợp nhiều loại dây đeo, mặt dây chuyền hay đính hạt cườm màu sắc. Thêm vào đó, đa dạng hóa chất liệu và kiểu dáng giúp tạo thêm nhiều điểm nhấn cho diện mạo.

Ngoài ra, thêm trang sức bằng đá quý chẳng hạn như tennis necklace (vòng cổ với chuỗi đá xếp đều) để tăng nét quyến rũ và sang trọng.

Vòng cổ nên được lựa chọn dựa trên hình dáng khuôn mặt, cổ cũng như màu da. Ảnh minh họa: cottonbro studio/Pexels.

Chú ý đặc điểm cơ thể

Bruhn cho hay lưu ý quan trọng khi phối vòng cổ nhiều lớp là chú ý đến hình dạng khuôn mặt, màu da và chiều dài cổ.

“Bạc hoặc vàng trắng làm da tôi xỉn màu. Trong khi đó, vàng giúp tôi sáng lên vì da tôi thiên tông ấm”, Bruhn nói. Thêm vào đó, Bruhn giải thích rằng loại vòng cổ ôm sát như choker trông đẹp nhất trên những người có cổ dài hơn.

Tuy nhiên, nếu có chiếc cổ ngắn, chúng ta vẫn có thể ăn gian diện mạo với choker bằng cách phối thêm vòng cổ dài hơn. Ngoài ra, khi hiểu được màu sắc và phom dáng riêng của bản thân, mọi người có thể dễ dàng tìm được phong cách vòng cổ phù hợp.

Áo hở cổ nhiều nên được ưu tiên khi phối nhiều lớp dây chuyền. Ảnh minh họa: cottonbro studio/Pexels.

Hài hòa với trang phục

Kiểu áo mọi người chọn để kết hợp với nhiều lớp vòng cổ có thể tạo điểm nhấn cũng như phá hủy trang phục. Vì vậy, theo nguyên tắc chung, chúng ta nên mặc luôn chiếc áo đó trong lúc phối.

Thực tế, có không ít mẫu áo thích hợp cho việc layer vòng cổ. Áo cổ chữ V, áo cổ lọ, áo hai dây mảnh,.. bất cứ thiết kế nào chừa không gian để đeo phụ kiện cho cổ đều là những lựa chọn phù hợp.

Tuy nhiên, nếu mọi người muốn bộ vòng nhiều lớp trở thành điểm nhấn cho vẻ ngoài, quần áo chi tiết họa tiết hay đa sắc màu nên được hạn chế để tránh đối chọi với nhóm trang sức, Bruhn cho biết.

Cuối cùng, điều quan trọng nhất cần xem xét khi xếp lớp dây chuyền là thoải mái và không ngại thử nghiệm. “Mục đích của layer dây chuyền là tạo ra vẻ ngoài độc đáo thú vị nên mọi người hãy thư giãn và tận hưởng việc phối đồ. Đừng để điều này trở thành yếu tố gây căng thẳng vì thực chất không có sự kết hợp đúng hay sai”, Bruhn nói.