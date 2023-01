Phối gì cùng giày Mary Janes

Thời gian gần đây, loạt phong cách từ thập kỷ trước lần lượt xuất hiện trở lại trên đường đua xu hướng. Giày Mary Jane là một trong những cái tên góp mặt trong danh sách này.

Mary Janes thực chất là tên một nữ nhân vật trong truyện tranh Buster Brown của tác giả Richard Felton Outcault. Trong truyện, cô gái này gắn liền với hình ảnh những đôi giày ballet đế xuồng, kín mũi, có ít nhất một dây buộc ngang qua đầu bàn chân.

Tại đường băng Thu/Đông 2022, một số thương hiệu hàng đầu như Versace, Miu Miu cũng trình làng những đôi giày búp bê được làm mới với thiết kế ballet và cao gót mang tông màu, họa tiết nổi bật.

Nếu muốn ứng dụng mẫu giày đang hot này, bạn có thể tham khảo những gợi ý dưới đây từ College Fashion.

Chân váy xếp li

Mẫu váy này được giới mộ điệu đánh giá là item không bao giờ lỗi mốt.

Khi kết hợp chân váy xếp li cùng giày Mary Janes và tất cao cổ, bạn sẽ tạo ra diện mạo trẻ trung, cá tính. Ngoài ra, cách mix & match này còn ăn gian chiều cao cho các cô nàng.

Phần áo, bạn có thể phối cùng một chiếc cardigan mỏng. Nếu trời lạnh hơn, bạn hãy thay thế bằng áo phao để giữ ấm cơ thể.

Váy, đầm

Nếu bạn yêu thích phong cách nhẹ nhàng và nữ tính, hãy phối giày búp bê Mary Janes cùng váy hoặc đầm mang tông màu trung tính.

Lúc này, bạn có thể ưu tiên lựa chọn mẫu giày màu nổi bật như hồng, đỏ, vàng sẽ giúp trang phục nổi bật hơn.

Ngoài ra, bạn đừng quên đeo thêm phụ kiện để hoàn thiện tổng thể outfit của mình.

Quần jean

Quần jean là một trong những món đồ không thể thiếu trong tủ quần áo và có thể kết hợp với bất kỳ item nào.

Tùy thuộc vào mẫu quần, bạn sẽ kết hợp với kiểu giày khác nhau.

Ví dụ, một chiếc quần ống loe dài, rộng sẽ phù hợp với đôi Mary Janes cao gót để không bị che mất vẻ ngoài cá tính từ đôi giày này.

Còn đối với quần jean trên mắt cá chân, bạn có thể phối cùng một đôi giày đế bệt, mũi tròn.

Phong cách này đặc biệt phù hợp với những cô nàng chốn công sở.

Quần short

Nếu bạn thuộc tuýp người theo phong cách thể thao, năng động, giày Mary Janes cùng biker short có thể là một bản phối khá thú vị.

Bên cạnh đó, nếu muốn phong cách nhẹ nhàng hơn, bạn hãy kết hợp đôi giày phiên bản mũi nhọn cùng với chiếc quần short cạp cao, vừa thoải mái lại vẫn tinh tế.

