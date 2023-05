Phối đồ với quần jean lửng

Quần jean lửng, item thời trang đang hot mùa hè này, sẽ được nâng cấp nếu chúng ta phối cùng giày ballet, giày thể thao cổ điển, áo khoác bomber da hoặc sơ mi oversize...

Quần jean lửng là xu hướng cho mùa hè 2023. Ảnh minh họa: Who What Wear.

Thời tiết nóng dần lên, nhiều người đã bắt đầu cất gọn những chiếc quần jean dài và thay thế bằng quần jean lửng - item được săn đón nhất mùa hè 2023.

Dẫu thế, giới mộ điệu cũng bày tỏ sự bối rối khi không biết lựa chọn mặc gì với kiểu quần này để chúng trở nên hiện đại hơn. Who What Wear làm việc cùng những stylist hàng đầu nhằm đưa ra những ý tưởng phối đồ thú vị cùng chiếc quần này.

Theo các chuyên gia, đôi khi những lựa chọn đơn giản như phụ kiện trang sức, giày dép cũng sẽ giúp chúng ta có diện mạo mới mẻ hơn.

Giày ballet vẫn rất hợp với quần jean lửng. Ảnh minh họa: @Tamaramory.

Giày ballet

Balletcore là xu hướng ăn mặc lấy cảm hứng từ trang phục biểu diễn của các vũ công ballet. Phong thái nhẹ nhàng, dịu dàng và uyển chuyển bộ môn nghệ thuật này mê hoặc rất nhiều nhà mốt cùng tín đồ thời trang trong suốt nửa đầu năm 2023.

Thông thường, ta vẫn hay lựa chọn an toàn bằng chọn giày sneaker hoặc sandals để phối cùng quần short jean.

Song, giày ballet vẫn rất hợp với chiếc quần ngắn này. Sự phối hợp của cả hai, đem đến cho chúng ta nét đẹp lấy cảm hứng từ nước Pháp, giúp outfit của ta trở nên tao nhã và mới mẻ hơn.

Phối quần lửng và item công sở để có vẻ ngoài lịch sự hơn. Ảnh minh họa: @Leeasy_inparris.

Áo sơ mi oversize

Theo các chuyên gia, quần lửng, đặc biệt là chất liệu denim hoặc kaki sẽ ngay lập tức trở nên lịch sự hơn khi ta phối với một item công sở bất kỳ, đó có thể là áo sơ mi hoặc blazer oversize.

Đây cũng là outfit hoàn hảo cho chuyến du lịch vào mùa hè năm nay, vừa mát mẻ nhưng vẫn rất hiện đại.

Ta nên ưu tiên chọn sơ mi làm từ các chất liệu mỏng nhẹ, thoải mái và ít nhăn để phù hợp với các hoạt động mùa hè.

Thắt lưng da là phụ kiện hoàn hảo cho quần jean ống lửng. Ảnh minh họa: @Symphonyofsilk.

Thắt lưng da

Nhắc đến phụ kiện, các stylist luôn đánh giá cao trang phục có thắt lưng.

Đặc biệt đối với chất liệu denim, thắt lưng từ da mang phong cách cổ điển là sự lựa chọn hàng đầu.

Ngoài ra, chúng ta nên cân nhắc các kiểu dáng dây nịt mảnh, nhỏ màu đen để dễ phối cùng áo quần, tránh trường hợp tổng thể màu sắc mất cân đối.

Giày thể thao cổ điển là món phụ kiện hoàn hảo cho outfit ngày hè. Ảnh minh họa: @Emilisindlev.

Giày thể thao cổ điển

Nếu là tín đồ của xu hướng cổ điển vượt thời gian, những mẫu giày retro sẽ là lựa chọn sáng giá dành cho bạn. Không có gì hợp hơn những đôi giày cổ điển, phối cùng chiếc quần jean lửng cổ điển không kém.

Một số mẫu giày retro mà chúng ta có thể cân nhắc đến như giày đá bóng Reebok Club C 85, adidas Retropy F2, New Balance Lifestyle M Moonbeam, Converse Chuck Taylor All Star...

Outfit nâng tầm khi phối bomber da và quần jean lửng. Ảnh minh họa: @Annabellrosendahl.

Áo khoác bomber da

Nếu bạn đang cần một chiếc áo khoác để che đi cái nắng khắc nghiệt vào mùa hè, hãy thử cảm giác lạ lẫm với chiếc áo khoác bomber bằng da.

Outfit xuống phố của bạn sẽ trở nên hiện đại hơn bao giờ hết chỉ với bomber da, áo phông trắng, quần jean lửng và giày thể thao.

Áo kẻ sọc là item phù hợp để phối cùng quần jean lửng. Ảnh minh họa: @Amaka.hamelijnck.

Áo thun sọc

Năm nay, phong cách preppy vẫn tiếp tục được lăng xê. Xu hướng này bắt nguồn từ cách phối đồ của những sinh viên trường tư thục giàu có tại Mỹ.

Chúng ta có thể "khởi động" bằng cách mặc một chiếc áo phông sọc đơn giản, phối cùng quần short lửng và giày thể thao như các cô cậu ấm tinh nghịch những năm 90.

Áo ba lỗ trắng thoải mái, năng động khi phối cùng quần jean lửng. Ảnh minh họa: @Meganadelaide.

Áo ba lỗ

Áo ba lỗ trắng được đặc biệt ưa chuộng từ suốt cuối 2022 đến nay. Item tưởng chừng chỉ dành cho nam giới giờ đây lại được nữ giới đón nhận và khiến nó phủ sóng đến bất ngờ.

Những ngôi sao như Kendall Jenner, Kim Kardashian và Vanessa Hudgens đã làm sống lại chiếc áo này khi diện chúng với quần mom jean.

Theo các chuyên gia, không chỉ riêng mom jean, các kiểu quần short jean cũng trở nên hoàn hảo khi kết hợp cùng áo ba lỗ trắng, đem lại diện mạo khỏe khoắn nhưng không kém phần sexy trong mùa này.

Những đôi giày loafer vẫn tiếp tục được ưu ái vào năm 2023. Ảnh minh họa: @Hoskelsa.

Giày lười và vớ

Là một item từng làm mưa làm gió từ năm 2021, Chunky loafer vẫn tiếp tục được ưu ái vào năm 2023 dẫu xu hướng Y2K có hạ nhiệt.

Những đôi giày mang hơi thở của thời trang thập niên 1990 với thiết kế đặc biệt từ phần đế độn, song vẫn giữ được sự linh hoạt và thoải mái trong mùa hè.

Theo các nhà tạo mẫu, ta có thể phối chiếc quần jean của mình cùng đôi Chunky loafer và tất cao cổ trắng. Đây chính là sự gắn kết hoàn hảo cho set đồ mùa hè này.